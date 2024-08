Αυστραλία: Συνελήφθη «βιαστικός» επιβάτης αεροπλάνου

Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση ότι συνελήφθη επιβάτης στο αεροδρόμιο της Αυστραλίας αφού έφυγε από σταθμευμένο αεροσκάφος μέσω της εξόδου κινδύνου. Σε βίντεο που κατέγραψαν επιβάτες της πτήσης της Jetstar φαίνεται ο άνδρας να περικυκλώνεται αμέσως από άνδρες ασφαλείας και να προβάλει αντίσταση την ώρα της σύλληψής του. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα ο επιβάτης του αεροπλάνου είχε «περίεργη» συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της πτήσης, αποκαλύπτοντας ότι οι υπόλοιποι επιβάτες τρομοκρατήθηκαν μόλις είδαν το περίεργο αυτό συμβάν.

Ένας εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας Jetstar δήλωσε ότι το αεροπλάνο ήταν σταθμευμένο στην πύλη του αεροδρομίου εκείνη τη στιγμή που ο άνδρας άνοιξε την έξοδο κινδύνου ενεργοποιώντας ταυτόχρονα την τσουλήθρα. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ένας επιβάτης άνοιξε την πόρτα της εξόδου κινδύνου μετά την άφιξή του στη Μελβούρνη, η οποία άνοιξε αυτόματα την τσουλήθρα».

A passenger has been arrested by Federal Police after opening the emergency exit of a Jetstar flight travelling from Sydney to Melbourne.

Jetstar has confirmed the passenger opened the emergency exit door upon arrival at Melbourne Airport this morning. #9News

READ MORE:… pic.twitter.com/A25p7EfyO1

— 9News Melbourne (@9NewsMelb) August 22, 2024