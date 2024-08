Η αποθέωση των Ομπάμα στο συνέδριο των Δημοκρατικών και τα… μεγέθη του Τραμπ

Με τις ομιλίες που εκφώνησαν την Τρίτη 20 Αυγούστου, στο Σικάγο, στο Εθνικό Συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ επιβεβαίωσαν ότι διατηρούν το καθεστώς του «αστέρα» στο κόμμα τους. Στις ομιλίες του, το πρώην προεδρικό ζεύγος κάλεσε τους Αμερικανούς να στηρίξουν την Κάμαλα Χάρις, υποψήφια του κόμματος στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, έναντι του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Μπαράκ Ομπάμα, χρησιμοποιεί το σημαντικό πολιτικό του κεφάλαιο για να στηρίξει τη Χάρις, η οποία επιδιώκει επίσης να γράψει ιστορία και να γίνει η πρώτη γυναίκα, η πρώτη μαύρη και η πρώτη Ασιάτισσα πρόεδρος της χώρας.

«Δεν χρειαζόμαστε τέσσερα ακόμη χρόνια με νταηλίκι, ανικανότητα και χάος. Έχουμε ξαναδεί το έργο και όλοι ξέρουμε ότι το σίκουελ είναι συνήθως χειρότερο», τόνισε ο Μπαράκ Ομπάμα. «Yes, she can» (Ναι, μπορεί), πρόσθεσε, προσαρμόζοντας το σύνθημα της πρώτης προεκλογικής του εκστρατείας το 2008 «Yes, we can» (Ναι, μπορούμε). «Η Αμερική είναι έτοιμη για ένα νέο κεφάλαιο. Η Αμερική είναι έτοιμη για μια καλύτερη ιστορία. Είμαστε έτοιμοι για την πρόεδρο Κάμαλα Χάρις», πρόσθεσε.

Ο Ομπάμα επιτέθηκε και στον Τραμπ, τον Ρεπουμπλικάνο που τον διαδέχθηκε στον Λευκό Οίκο το 2017, και εξήρε τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος υπήρξε και αντιπρόεδρός του. «Η ιστορία θα θυμάται τον Τζο Μπάιντεν ως έναν πρόεδρο που υπερασπίστηκε τη δημοκρατία σε μια περίοδο υψηλού κινδύνου. Είμαι περήφανος που τον αποκαλώ πρόεδρό μου, αλλά ακόμα πιο περήφανος που τον αποκαλώ φίλο», δήλωσε ο Ομπάμα, με το κοινό να απαντά φωνάζοντας: «Αγαπάμε τον Τζο».

Χαρακτηριστική ήταν και μια χειρονομία του σχετικά με την εμμονή του Τραμπ για το «μέγεθος του πλήθους», κάτι που ξεσήκωσε τα πλήθη κατά την ομιλία του στο συνέδριο των Δημοκρατικών. Ο Ομπάμα μίλησε για την «περίεργη εμμονή του Τραμπ με τα μεγέθη του πλήθους» και έδειξε με τα χέρια του σκορπώντας το γέλιο ανάμεσα στους συνέδρους, που έπιασαν το υπονοούμενο. Αφορμή για το σχόλιο του Ομπάμα ήταν σειρά αναρτήσεων του Τραμπ στο Truth Social σχετικά με το μέγεθος του πλήθους που συγκεντρώνει η αντίπαλός του, Κάμαλα Χάρις, στις προεκλογικές συγκεντρώσεις της. Ο Τραμπ υπονόησε ότι η εικόνα του μεγάλου πλήθους που έδειχναν τα ειδησεογραφικά δίκτυα από συγκέντρωση υπέρ της Χάρις στο Ντιτρόιτ ήταν ψευδής. Είπε, μάλιστα, ότι η αντίπαλός του πρέπει να αποκλειστεί από την εκλογική διαδικασία, επειδή προβάλλει ψευδείς εικόνες.

