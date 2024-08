Βύθιση σκάφους Παλέρμο: Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους

Βίντεο κατέγραψε την στιγμή που το γιοτ βυθίζεται στα ανοικτά του Παλέρμο, στην Σικελία, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοούμενων. Το βίντεο που έφερε στην δημοσιότητα η DailyMail, αποτυπώνει την στιγμή που το γιοτ βυθίζεται σε μόλις ένα λεπτό. Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο Ansa το βίντεο τραβήχτηκε από κάμερα μία βίλας 200 μέτρα από το σημείο, το οποίο δείχνει το σκάφος καθώς βυθίζεται μπροστά από το Porticello. «Σε εξήντα μόλις δευτερόλεπτα μπορείτε να δείτε ότι το πλοίο εξαφανίζεται» είπε ο ιδιοκτήτης της βίλας. «Κατά τύχη, μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, κοίταξα τις κάμερες. Τα παιδιά μου μου το είπαν. Από τις είκοσι περίπου κάμερες που είναι εγκατεστημένες στο σπίτι, μόνο μία δεν ενοχλήθηκε από τον άνεμο και τη βροχή. Μπορείτε να δείτε πολύ καλά τι γινόταν», πρόσθεσε.

Δύτες ερεύνησαν σήμερα στη Σικελία το ναυάγιο, η βύθιση του οποίου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, την ώρα που άλλοι έξι αγνοούνται, μεταξύ των οποίων ο Βρετανός μεγιστάνας της τεχνολογίας Μάικ Λιντς, στενοί συνεργάτες του και μέλη των οικογενειών τους. Το Bayesian, ένα γιοτ μήκους 56 μέτρων, υπό βρετανική σημαία, βυθίστηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στα ανοικτά του Πορτιτσέλο, μιας παραθαλάσσιας πόλης σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων ανατολικά του Παλέρμο, ο κόλπος της οποίας υποδέχεται αυτήν την περίοδο του έτους πλήθος πολυτελών σκαφών αναψυχής.

Το Bayesian, το οποίο είχε αγκυροβολήσει σε απόσταση περίπου 700 μέτρων στα ανοικτά, βρέθηκε στην πορεία ενός θαλάσσιου σίφωνα, ενός φαινομένου που παρατηρείται ολοένα και περισσότερο στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, ο οποίος στην κυριολεξία το αναποδογύρισε και το βύθισε σε λίγα λεπτά. Δώδεκα επιβάτες και δέκα μέλη του πληρώματος, στην πλειονότητά τους Βρετανοί υπήκοοι, βρίσκονταν στο πλοίο.

Σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στον επιχειρηματία, ο Μάικ Λιντς είχε οργανώσει την κρουαζιέρα για να γιορτάσει μαζί με μέλη της οικογένειάς του, ορισμένους υπαλλήλους του και τους δικηγόρους του την αθώωσή του τον Ιούνιο σε μια υπόθεση απάτης στις ΗΠΑ. Γνωστός με το προσωνύμιο «ο Βρετανός Μπιλ Γκέιτς», ο Μάικλ Λιντς αγνοείται, όπως και η 18χρονη κόρη του Χάνα. Η σύζυγός του Άντζελα Μπακάρις διασώθηκε, όπως και άλλοι 14 άνθρωποι. Μονάχα ένα πτώμα έχει προς το παρόν ανασυρθεί. Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, πρόκειται για τον σεφ του γιοτ, που γεννήθηκε στον Καναδά, είναι όμως υπήκοος Αντίγκουα.

❌ #Porticello #Palermo, riprese alle 8 di #oggi le immersioni dei #sommozzatori speleo dei #vigilidelfuoco per le ricerche dei 6 dispersi. Complesso l’ingresso nello yacht, in atto la pianificazione per aprire accessi più agevoli e ispezionare l’interno [#20agosto 11:00] pic.twitter.com/QRTdGtO8r2

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 20, 2024