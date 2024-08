Σικελία γιοτ αγνοούμενοι: Νέες λεπτομέρειες για το μοιραίο ταξίδι

Νέες λεπτομέρειες για το μοιραίο ταξίδι με πολυτελές γιοτ στη Σικελία έρχονται στο φως της επιφάνειας καθώς και τα ονόματα των αγνοουμένων. Η τραγωδία σημειώθηκε στις 5 το πρωί της Δευτέρας στην υπερπολυτελή θαλαμηγό του Μάικ Λιντς, Bayesian, αξίας 30 εκατομμυρίων λιρών. Υποτίθεται πως θα ήταν ένα ταξίδι για τον εορτασμό της «νίκης» του Βρετανού μεγιστάνα της τεχνολογίας Μάικ Λιντς μετά την αθώωσή του από τις κατηγορίες για απάτη. Ο Λιντς είχε καλέσει τους πιο κοντινούς και αγαπημένους του ανθρώπους για να γιορτάσουν την «νέα του ζωή» μετά από σχεδόν ένα χρόνο σε κατ’ οίκον περιορισμό. Αλλά λίγο πριν από τις 5 το πρωί της Δευτέρας, το πάρτι στην ηλιόλουστη Σικελια εξελίχθηκε σε τραγωδία, όταν η υπερπολυτελής θαλαμηγός – στην οποία επέβαιναν 10 μέλη του του πληρώματος και 12 επιβάτες, χτυπήθηκε από την κακοκαιρία και βυθίστηκε κοντά στο Παλέρμο.

Αγνοείται ο Μάικ Λιντς – ο Μπιλ Γκέιτς της Βρετανίας- και η 18χρονη κόρη του Χάνα

15 άτομα σώθηκαν από την ακτοφυλακή, άλλοι 6 αγνοούνται ενώ βρέθηκε και ένας νεκρός, με τα ιταλικά μέσα να κάνουν λόγο για τον σεφ του πλοίου. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, μεταξύ των αγνοουμένων είναι ο Μάικ Λιντς – κάποτε είχε χαρακτηριστεί ο Μπιλ Γκέιτς της Βρετανίας και η περιουσία του υπολογίζεται σε 852 εκατομμύρια λίρες – καθώς και η 18χρονη κόρη του, η οποία ολοκλήρωσε πρόσφατα τις σχολικές εξετάσεις της και ετοιμαζόταν να φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, οι δύτες φοβούνται πως οι αγνοούμενοι μπορεί να βρίσκονται παγιδευμένοι στις καμπίνες τους. «Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή» δήλωσε χθες το βράδυ ο Σάλβο Κοτσίνα, επικεφαλής της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της Σικελίας. Και σε μια εξαιρετική ανατροπή, η τραγωδία έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Στέφεν Σάμπερλεν, πρώην συναδέρφου του Λιντς, με τον οποίο είχε πολεμήσει με επιτυχία την υπόθεση απάτης – αφότου τον χτύπησε αυτοκίνητο.

Τον Ιούνιο, ο Λιντς κέρδισε έναν δικαστικό αγώνα 13 ετών και απαλλάχθηκε από δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο για την διενέργεια τεράστιας απάτης που αφορούσε την πώληση της εταιρείας του, Autonomy, αξίας 8,64 δισεκατομμυρίων λιρών στην αμερικανική εταιρεία Hewlett-Packard το 2011. Εάν κρινόταν ένοχος, θα μπορούσε να εκτίσει ποινή μέχρι και 25 χρόνια φυλάκισης. Ο επιχειρηματίας – μετά την αθώωσή του, είχε μιλήσει για την «απερίγραπτη» ανακούφισή του και τη χαρά του που επέστρεφε στη Βρετανία και έστειλε μάλιστα μήνυμα σε έναν φίλο του πως ήταν «τόσο υπέροχο να βρίσκομαι σπίτι». Για να γιορτάσει λοιπόν την ελευθερία του, ο Λιντς είχε προσκαλέσει καλεσμένους από τη νομική εταιρεία Clifford Chance καθώς και από τη δική του εταιρεία Invoke Capital για να γιορτάσουν στο ταξίδι με το γιοτ. Ο πατέρας της Άιλα Ρόλαντ, μία εκ των διασωθέντων, και ο οποίος ήταν μέλος της νομικής ομάδας του Λιντς, επιβεβαίωσε πως το ταξίδι με το ιστιοφόρο ήταν ένας εορτασμός για την αθώωση του μεγιστάνα. Ένας άλλος φιλοξενούμενος, δήλωσε στους γιατρούς του νοσοκομείου πως το ταξίδι ήταν μέρος «εταιρικών διακοπών».

Τι συνέβη στο υπερπολυτελές σκάφος

Το γιοτ βυθίστηκε καθώς μια σφοδρή καταιγίδα έπληξε την περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής. Η σύζυγος του Λιντς, η 57χρονη Άντζελα Μπακάρις, η οποία είναι μεταξύ των διασωθέντων, θυμάται ότι το σκάφος ξαφνικά «έγειρε» γύρω στις 4 π.μ., πριν αρχίσουν να σπάνε τα τζάμια. Μάρτυρες περιέγραψαν τη στιγμή που το γιοτ βυθίστηκε ως πολύ ξαφνική, υποστηρίζοντας ότι ήταν σαν να «εξαφανίστηκε». «Το σκάφος είχε φώτα. Γύρω στις 4.30 π.μ., δεν ήταν πια εκεί», είπε ένας από αυτούς. «Μια κανονική μέρα χαρούμενων διακοπών στη θάλασσα μετατράπηκε σε τραγωδία». Ο ψαράς Πιέτρο Ασιούτο δήλωσε: «Ήμουν στο σπίτι μου όταν χτύπησε ο ανεμοστρόβιλος. Έκλεισα αμέσως όλα τα παράθυρα. Τότε είδα το σκάφος, είχε μόνο ένα κατάρτι, ήταν πολύ μεγάλο. Το είδα να βυθίζεται ξαφνικά». Η ιταλική ακτοφυλακή ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ένα κοντινό σκάφος προσέφερε βοήθεια στους ανθρώπους πριν φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Το Sir Robert BP, ένα ολλανδικό ιστιοφόρο που είχε αγκυροβολήσει δίπλα στο Bayesian, πιστεύεται ότι διέσωσε τους 15 επιζώντες. Ο Κάρστεν Μπόρνερ, ο καπετάνιος του σκάφους, περιέγραψε πώς το σκάφος του χτυπήθηκε από ισχυρές ριπές, με την ομάδα του να εργάζεται για να το σταθεροποιήσει και να κάνει ελιγμούς για να αποφύγει να χτυπήσει το Bayesian που βρισκόταν κοντά. Ο Μπόρνερ δήλωσε στο BBC: «Αφού τελείωσε η καταιγίδα, παρατηρήσαμε ότι το πλοίο πίσω μας είχε εξαφανιστεί».

Ο ψαράς Φάμπιο Τσεφαλού δήλωσε ότι είχε δει μια φωτοβολίδα από την ακτή γύρω στις 4.30 π.μ. και αμέσως ξεκίνησε για το σημείο, αλλά μέχρι να φτάσει εκεί, το Bayesian είχε ήδη βυθιστεί, με μόνο μαξιλάρια, ξύλα και άλλα αντικείμενα από το σκάφος να επιπλέουν στο νερό. «Αλλά για τα υπόλοιπα, δεν βρήκαμε κανέναν», δήλωσε από το λιμάνι ώρες αργότερα. Είπε ότι ειδοποίησε αμέσως την ακτοφυλακή και παρέμεινε στο σημείο για τρεις ώρες, αλλά δεν βρήκε κανέναν επιζώντα. «Νομίζω ότι είναι μέσα, όλοι οι αγνοούμενοι».

Ο Μάικ Λιντς είναι ένας από τις 6 αγνοούμενους.

British billion and tech tycoon, Mike Lynch, his 18 year old daughter and four others are missing, after a superyatch sank during a violent storm off the coast of Sicily.

Fifteen people were rescued off the boat, including Lynch’s wife and a man identified to be the boat’s chef,… pic.twitter.com/qSVOO80M2z

— Naija (@Naija_PR) August 20, 2024