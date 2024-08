Πέθανε σε ηλικία 117 ετών ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο

Η Ισπανίδα Μαρία Μπράνιας Μορέρα, ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο, πέθανε σε ηλικία 117 ετών, έχοντας επιβιώσει από επιδημία πανώλης και δύο παγκόσμιους πολέμους. Το Ρεκόρ Γκίνες είχε αναγνωρίσει επίσημα την Μπράνιας ως τον γηραιότερο άνθρωπο στον κόσμο τον Ιανουάριο του 2023, μετά τον θάνατο της Γαλλίδας μοναχής Λυσίλ Ραντόν σε ηλικία 118 ετών. Γεννηθείσα στις 4 Μαρτίου του 1907 στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας στις δυτικές ΗΠΑ, όπου είχε μεταναστεύσει η οικογένειά της, είχε επιστρέψει στην Ισπανία το 1915. Το 1931 είχε παντρευτεί έναν γιατρό, ο οποίος πέθανε στα 72 του χρόνια. Είχε τρία παιδιά, το ένα εκ των οποίων πέθανε στα 86 του, όπως και 11 εγγόνια και πολλά δισέγγονα.

Η Μπράνιας έζησε τις τελευταίες δύο δεκαετίες της στο γηροκομείο Santa Maria del Tura στην πόλη Olot στη βορειοανατολική Ισπανία και γιόρτασε εκεί τα 117α γενέθλιά της τον Μάρτιο. Η μικρότερη κόρη της, η 80χρονη Ρόσα Μόρετ, είχε πει κάποτε πως η μητέρα της «δεν είχε πάει ποτέ στο νοσοκομείο και δεν είχε σπάσει ποτέ τίποτα». Ομάδα του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης είχε μελετήσει το DNA της για να ρίξει φως στους λόγους της μακροζωίας της. Ένας από τους ερευνητές, ο Μάνελ Εστεγέρ, δήλωνε ότι είχε εκπλαγεί από την καλή κατάσταση της υγείας της σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2023 στην ισπανική εφημερίδα ABC.

«Η Μαρία Μπράνιας μας άφησε. Πέθανε όπως επιθυμούσε: στον ύπνο της, ειρηνικά και χωρίς πόνο», έγραψε η οικογένειά της στον λογαριασμό της στο X. «Θα τη θυμόμαστε πάντα για τις συμβουλές και την καλοσύνη της» ανέφεραν, σύμφωνα με την Daily Mail. «Πριν από μερικές μέρες μας είπε: ‘Μια μέρα θα φύγω από δω και θα πάψω να υπάρχω σε αυτό το σώμα. Δεν ξέρω ποια μέρα, αλλά είναι πολύ κοντά, αυτό το μακρύ ταξίδι θα τελειώσει. Ο θάνατος θα με βρει εξαντλημένη που έζησα τόσο πολύ, αλλά θέλω να με βρει χαμογελαστή, ελεύθερη και ικανοποιημένη» αναφέρουν οι οικείοι της στην ανακοίνωσή τους.

«Αισθάνομαι αδύναμη. Πλησιάζει η ώρα μου. Μην κλάψετε, δεν μου αρέσουν τα δάκρυα. Και κυρίως να μην λυπηθήτε για μένα. Εκεί όπου πάω θα είμαι ευτυχισμένη», αναφέρεται επίσης στον λογαριασμό αυτόν στο X που διαχειρίζεται η οικογένειά της. Μετά τον θάνατο της Μπράνιας, ο γηραιότερος εν ζωή άνθρωπος στον κόσμο είναι η Γιαπωνέζα Τομίκο Ιτόκα, η οποία γεννήθηκε στις 23 Μαΐου 1908 και είναι 116 ετών.

World’s oldest person Maria Branyas Morera dies aged 117: US-born Spanish pensioner passes away after revealing ‘the time is near’ in heartbreaking final message https://t.co/Tug6FXazwk pic.twitter.com/4I6zPOGPGz

— Daily Mail Online (@MailOnline) August 20, 2024