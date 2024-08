Μάντσεστερ επίθεση με μαχαίρι: Μία νεκρή και δύο σοβαρά τραυματίες

Μια 43χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της και άλλοι δύο άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά τη νέα σοκαριστική επίθεση με μαχαίρι που εκδηλώθηκε στο Μάντσεστερ. Το περιστατικό συνέβη τρεις εβδομάδες μετά τη σοκαριστική δολοφονία τριών μικρών κοριτσιών στο Σάουθπορτ έπειτα από επίθεση με μαχαίρι, γεγονός που προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις και συγκρούσεις με την αστυνομία. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 22χρονο άνδρα ως ύποπτο για το περιστατικό στην περιοχή Γκόρτον κοντά στο Λονγκσάιτ, ανακοίνωσε η αστυνομία του Ευρύτερου Μάντσεστερ (Greater Manchester). Μια 17χρονη κοπέλα και ένας 64χρονος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με “επικίνδυνα για τη ζωή τους τραύματα”, αφού υπέστησαν “σοβαρά τραύματα από μαχαίρι”, αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Woman, 43, is killed in triple stabbing in Manchester: Girl, 17, and man, 64, are fighting for their lives as suspect, 22, is arrested on suspicion of murder after ‘shocking’ house attack https://t.co/Dko3wa6R06 < Sir @Keir_Starmer @YvetteCooperMP ENOUGH!!!

