Αλέν Ντελόν κηδεία: Η επιθυμία του θρυλικού σταρ

Ο Αλέν Ντελόν θα ταφεί στα μέσα της εβδομάδας στο Ντουσί, όπου έζησε για σχεδόν μισό αιώνα, με απόλυτη μυστικότητα, σύμφωνα με την επιθυμία του Γάλλου ηθοποιού. Η κηδεία του ηθοποιού, ο οποίος πέθανε χθες Κυριακή 18 Αυγούστου, θα γίνει στο παρεκκλήσι που είχε σχεδιάσει για τον σκοπό αυτό. Ο ίδιος είχε αποφασίσει πριν από τον θάνατό του πως δεν ήθελε κάποια κρατική τιμή και ήταν αντίθετος σε οποιαδήποτε πολιτική τελετή αυτού του είδους. Ωστόσο, σύμφωνα πληροφορίες, εξετάζεται – σε μεταγενέστερη ημερομηνία – μια λιγότερο επίσημη τελετή, η οποία θα επιτρέψει στο κοινό να του αποτίσει τον τελευταίο φόρο τιμής. «Δε θέλω δημόσια κηδεία. Δε με ενδιαφέρει καθόλου αυτό» είχε πει ο αείμνηστος σταρ. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα είχε εκφράσει την επιθυμία του να ταφεί κοντά στα σκυλιά του, που υπεραγαπούσε, στο κτήμα του στο Ντουσί της κεντρικής Γαλλίας, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

«Θέλω να θαφτώ περιτριγυρισμένος από τα ζώα μου. Δεν με νοιάζει τίποτα άλλο, απλά θέλω να είμαι μαζί τους. Ήταν τα μόνα που με αγάπησαν άνευ όρων, πάντα δίπλα μου, χωρίς να ζητούν τίποτα σε αντάλλαγμα», είχε πει ο Ντελόν, ο οποίος είχε χτίσει ένα παρεκκλήσι στο κτήμα του, δίπλα στους τάφους των 35 σκύλων του. Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα, τα τρία παιδιά του ηθοποιού – Αλέν Φαμπιάν, Ανούσκα και Αντονί – πιθανότατα θα εκπληρώσουν την τελευταία επιθυμία του πατέρα τους και θα τον θάψουν στο μέρος που ο ίδιος είχε ζητήσει.

Από την Μπριζίτ Μπαρντό μέχρι την Κλαούντια Καρντινάλε και τον Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, ο κόσμος της τέχνης αποχαιρέτισε με συγκίνηση τον θρύλο του γαλλικού κινηματογράφου. Ο χαμός του Ντελόν «αφήνει ένα αβυσσαλέο κενό που τίποτα και κανένας δεν θα μπορέσει να καλύψει», ανέφερε η Μπριζίτ Μπαρντό σε ένα χειρόγραφο μήνυμά της.

RIP Alain Delon.

The coolest of movie stars, not least when he romanced Brigitte Bardot.

His aesthetic qualities bedazzled women all over the world but to his dismay, overshadowed his considerable acting skills. I’d take that problem. pic.twitter.com/ITlX8rJXjh

— Piers Morgan (@piersmorgan) August 18, 2024