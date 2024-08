Πανσέληνος 19 Αυγούστου: Γιατί ονομάζεται «φεγγάρι του Οξύρρυγχου»

Την Αυγουστιάτικη πανσέληνο, ή αλλιώς την «Πανσέληνο του Οξύρρυγχου» θα μπορέσουμε να απολαύσουμε απόψε στον ουρανό. Σύμφωνα με τη NASA, το φεγγάρι του Αυγούστου φαίνεται πλήρες ήδη από το βράδυ της Κυριακής, γεγονός που σημαίνει ότι συνολικά θα απολαύσουμε την εικόνα της πανσελήνου για διαδοχικές νύχτες.

Γιατί ονομάζεται «φεγγάρι του Οξύρρυγχου»

Η πανσέληνος αυτή, είναι γνωστή ως «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου» προς τιμήν των ιθαγενών Αμερικανών. Το Old Farmer’s Almanac, το οποίο άρχισε να δημοσιεύει για πρώτη φορά τα ονόματα των πανσελήνων τη δεκαετία του 1930, αναφέρει ότι η πανσέληνος του Αυγούστου ονομάστηκε «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» λόγω του ενδημικού ψαριού «μουρούνα» του γλυκού νερού των Μεγάλων Λιμνών και της λίμνης Champlain – που αλιεύεται εύκολα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου του καλοκαιριού. Το ψάρι αποτελούσε βασική πηγή τροφής για τους αυτόχθονες Αμερικανούς που ζούσαν στην περιοχή.

MOSCOW MAGIC ✨🌕 A stunning supermoon lights up the night sky over Russia’s capital, leaving residents in awe! 📸🌖 Beautiful photos and videos flood social media as Muscovites capture the rare lunar wonder! pic.twitter.com/Us2T2MofnR

— Facts Prime (@factsprime35) August 19, 2024