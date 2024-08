ΗΠΑ: Λύθηκε υπόθεση εξαφάνισης μητέρας και κόρης – Βρέθηκαν λείψανα στο αυτοκίνητό τους

Ανασύρθηκαν από κανάλια στη Φλόριντα των ΗΠΑ δύο αυτοκίνητα που συνδέονται με υποθέσεις εξαφάνισης η μία από το 1974 και η άλλη από το 2004. Όπως αναφέρει το CNN, τα αυτοκίνητα βρέθηκαν σε κανάλια στην περιοχή Πλαντέισιον το Σάββατο 10 Αυγούστου, από μια οργάνωση που ονομάζεται Sunshine State Sonar, η οποία διεξάγει έρευνες σχετικά με υποθέσεις αγνοουμένων και αυτοκίνητα σε όλη τη Νότια Φλόριντα. «Ήταν πολύ σοκαριστικό, γιατί ψαρεύουμε εδώ όλη την ώρα», δήλωσε ένας εκ των μελών της ομάδας που συμμετείχε στην ανακάλυψη. Μέσα στα αυτοκίνητα, βρέθηκαν αντικείμενα που ανήκαν στα άτομα που είχαν εξαφανιστεί.

Στο ένα από τα αυτοκίνητα, ένα ερυθρόλευκο Chevrolet Impala του 1961 το οποίο ανήκε σε μια μητέρα και την μικρή κόρη της, που είχαν εξαφανιστεί το 1974, βρέθηκαν ρούχα, παπούτσια και μερικά παιχνίδια, μεταξύ άλλων, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότιι βρέθηκαν τα λείψανά τους. Όπως δήλωσε η ομάδα Sunshine State Sonar, επρόκειτο για την 35χρονη Ντόρις και την τριών ετών κόρη της Κάρεν Βούρστ, που δηλώθηκαν ως αγνοούμενες στις 7 Νοεμβρίου 1974 από την κατοικία τους σε ένα πάρκο με τροχόσπιτα της περιοχής (trailer park), όπου διέμεναν.

The skeletal remains of a mother and daughter missing since 1974 were found inside a car submerged in a Broward canal

📍 10100 block of W. Broward Boulevard (Plantation, FL)

📸: Sunshine State Sonar pic.twitter.com/HqJvMhniRj

— Joel Franco (@OfficialJoelF) August 12, 2024