Κουρσκ γέρφυρα: Η Ουκρανία χρησιμοποίησε δυτικούς πυραύλους, λέει η Ρωσία

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε την Ουκρανία ότι χρησιμοποίησε δυτικούς πυραύλους, πιθανόν αμερικανικής κατασκευής HIMARS, για να καταστρέψει μια γέφυρα πάνω από τον ποταμό Σέιμ στην περιφέρεια του Κουρσκ, σκοτώνοντας εθελοντές που προσπαθούσαν να απομακρύνουν αμάχους. Την ίδια ώρα η ουκρανική πολεμική αεροπορία δημοσίευσε βίντεο με τη στιγμή που η γέφυρα Σέιμ στην περιφέρεια Κούρσκ της Ρωσίας, τινάζεται στον αέρα γεγονός που προκάλεσε πανηγυρισμούς των Ουκρανών στα social media.

Ukraine has destroyed a strategically important bridge over the Seym as it continues its incursion into Russia’s Kursk region. The Kremlin used the bridge to supply its troops, and its destruction could hamper their efforts. https://t.co/frXnJKXNVB

— Connie Ng (@ConnieN90112294) August 17, 2024