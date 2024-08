Ινδία βιασμός και δολοφονία γιατρού: Σε 24ωρη απεργία οι επαγγελματίες υγείας

Έντονες αντιδράσεις και διαδηλώσεις έχει προκαλέσει στην Ινδία ο βιασμός και η δολοφονία μιας νεαρής γιατρού σε νοσοκομείο της Καλκούτα, με τους επαγγελματίες υγείας να προχωρούν σε 24ωρη απεργία. Οι επαγγελματίες υγείας στην Ινδία ξεκίνησαν 24ωρη απεργία, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους μόνο για επείγοντα περιστατικά, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον άγριο βιασμό και τη δολοφονία μιας γιατρού στην Κολκάτα (πρώην Καλκούτα).

Μια 31χρονη εκπαιδευόμενη γιατρός βιάστηκε και δολοφονήθηκε την 9η Αυγούστου μέσα σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο, με το έγκλημα να πυροδοτεί κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα μεταξύ των γιατρών και να θυμίζει τον ομαδικό βιασμό και τη δολοφονία μιας 23χρονης φοιτήτριας μέσα σε λεωφορείο στο Νέο Δελχί το 2012. Η οργή για την αποτυχία των αρχών να αποτρέψουν κρούσματα βίας κατά των γυναικών πυροδότησε έντονες διαμαρτυρίες από επαγγελματίες υγείας και γυναικείες οργανώσεις. «Γυναίκες είναι οι περισσότεροι γιατροί σε αυτήν τη χώρα. Έχουμε κατ’ επανάληψη ζητήσει ασφάλεια για αυτές», τόνισε χθες Παρασκευή στο πρακτορείο Reuters o πρόεδρος του Ινδικού Ιατρικού Συλλόγου, Ρ. Β. Ασοκάν.

