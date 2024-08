Εκεχειρία Γάζα: Η Χαμάς απορρίπτει «νέους όρους» που θέτει το Ισραήλ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασαν χθες, Παρασκευή, έπειτα από δύο ημέρες διαπραγματεύσεων στην Ντόχα, μια τροποποιημένη πρόταση συμφωνίας για μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Ωστόσο, η Χαμάς απέρριψε αμέσως τους «νέους όρους» που υποστήριξε πως θέτει το Ισραήλ, ενώ εντείνεται η διπλωματική πίεση με στόχο να αποφευχθεί μια περιφερειακή στρατιωτική κλιμάκωση. Οι μεσολαβητές -Ηνωμένες Πολιτείες, Κατάρ και Αίγυπτος- ανακοίνωσαν την επανάληψη των συνομιλιών την ερχόμενη εβδομάδα στο Κάιρο, μετά την παρουσίαση χθες, Παρασκευή, στην Ντόχα ενός νέου συμβιβασμού για την εφαρμογή μιας συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Η συμφωνία «ποτέ δεν ήταν τόσο κοντά», διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος συνομίλησε με τους ηγέτες της Αιγύπτου και του Κατάρ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε επίσης όλα τα μέρη να μην «υπονομεύουν» τις διαπραγματεύσεις. «Πιστεύω ότι έχουμε μια ευκαιρία», επέμεινε ο Μπάιντεν απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους και δηλώνοντας «αισιόδοξος». Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, ο Άντονι Μπλίνκεν, πρόκειται να μεταβεί σήμερα στο Ισραήλ για να επιδιώξει «να συνάψει μια συμφωνία» στη βάση της νέας πρότασης, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιμπάρτμεντ. Όμως δύο στελέχη της Χαμάς δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η οργάνωσή τους απορρίπτει τους «νέους όρους» του Ισραήλ. Στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, ο πόλεμος, που ξέσπασε με τη χωρίς προηγούμενο επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, δεν γνωρίζει ανάπαυλα και οι βιαιότητες συνεχίζονται στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου μια φονική επίθεση, που διαπράχθηκε από εβραίους εποίκους, έχει προκαλέσει σάλο.

Έπειτα από πάνω από δέκα μήνες σύγκρουσης, οι διπλωματικές προσπάθειες έχουν επίσης στόχο να αποφευχθεί μια απάντηση του Ιράν και των συμμάχων του, μεταξύ των οποίων η Χεζμπολάχ, στη δολοφονία, που αποδίδεται στο Ισραήλ, του αρχηγού της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια, στις 31 Ιουλίου στην Τεχεράνη, και στο θάνατο, την προηγουμένη, του στρατιωτικού αρχηγού του ισλαμιστικού λιβανικού κινήματος από ισραηλινό πλήγμα κοντά στη Βηρυτό.

The daily struggle of Palestinian children to get water in Gaza. pic.twitter.com/e4Sg5pjlBI

— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) August 13, 2024