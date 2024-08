Λιζ Τρας, πανό με μαρούλι: Η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας αποχώρησε από πάνελ οργισμένη

Οργισμένη αποχώρησε η Λιζ Τρας από το πάνελ εκδήλωσης για την προώθηση βιβλίου της στη Βρετανία, όταν ακτιβιστές ξετύλιξαν πίσω της ένα πανό με ένα μαραμένο μαρούλι και τη λεζάντα «Εγώ διέλυσα την οικονομία». Η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, η οποία παρέμεινε μόλις 49 μέρες στο πόστο της, βρισκόταν χθες σε εκδήλωση στο Σάφολκ για την προώθηση των απομνημονευμάτων της με τίτλο «Ten Years to Save the West» («Δέκα Χρόνια για να Σώσουμε τη Δύση»). Η Τρας ανέπτυσσε τις απόψεις της για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, όταν η ομάδα αριστερών ακτιβιστών Led By Donkeys κατέβασε πίσω της με τηλεχειρισμό το πανό, με το οποίο την ειρωνευόταν για το μαρούλι που άντεξε στο ψυγείο περισσότερο από όσο εκείνη στην Ντάουνινγκ Στριτ. Η Τρας, που έχασε τη βουλευτική της έδρα στις εκλογές του περασμένου μήνα στη Βρετανία, είχε αναγκαστεί να παραιτηθεί τον Οκτώβριο του 2022 μετά τον πανικό που προκάλεσε στις αγορές το σχέδιο προϋπολογισμού που είχε παρουσιάσει, εν μέσω της κρίσης του κόστους διαβίωσης και της αύξησης του πληθωρισμού στη Βρετανία. Τις τελευταίες μέρες της θητείας της η ταμπλόιντ Daily Star αναμετέδιδε ζωντανά στην ιστοσελίδα της ένα πείραμα με ένα μαρούλι σε ράφι, ποντάροντας ότι το λαχανικό θα αντέξει περισσότερο από όσο η Τρας στην Ντάουνινγκ Στριτ, όπως και συνέβη τελικά.

Λιζ Τρας: «Δεν είναι αστείο»

Η Λιζ Τρας καθόταν άνετα στη σκηνή και εξέφραζε την υποστήριξή της στον Ντόναλντ Τραμπ, πριν της στήσουν τη φάρσα οι ακτιβιστές. «Υποστηρίζω τον Τραμπ και θέλω να νικήσει» είπε, εν μέσω χειροκροτημάτων από το ακροατήριο. «Θεωρώ ότι ο μέσος Αμερικανός δεν περνά καλά. Νομίζω ότι ένας σύμβουλος του Μπιλ Κλίντον ήταν που είχε πει “η οικονομία, ανόητε”. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Τραμπ πιθανώς θα νικήσει». Λίγες στιγμές αργότερα ο συντονιστής της συζήτησης διαβεβαίωνε την Τρας ότι «δεν είχε ιδέα από πού ξεφύτρωσε αυτό», με το ακροατήριο να γελά στη θέα του πανό και την πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας να σχολιάζει «δεν είναι αστείο», προτού βγάλει το μικρόφωνο από το φόρεμά της και αποχωρήσει οργισμένη, με κάποιους να τη χειροκροτούν.

H Τρας στηρίζει Τραμπ και Μασκ

Η Τρας μιλά ολοένα και συχνότερα το τελευταίο διάστημα για τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ, ενόψει των κρίσιμων προεδρικών εκλογών του φθινοπώρου. Τον περασμένο μήνα, απευθυνόμενη σε οπαδούς των Ρεπουμπλικανών, τους κάλεσε να αντλήσουν μαθήματα από τη σύντομη θητεία της στην πρωθυπουργία της Βρετανίας, λέγοντας: «Έμαθα πόσο ισχυρή είναι η μη εκλεγμένη γραφειοκρατία. Πρέπει να νικήσετε τον Νοέμβριο… πρέπει να διαλύσετε το αριστερό κράτος… είναι δόλιοι, είναι αδίστακτοι». Η Τρας είχε επικρίνει στο παρελθόν το πείραμα με το μαρούλι της Daily Star, επιμένοντας τον περασμένο Ιούνιο ότι δεν ήταν «ιδιαίτερα αστείο», και επέκρινε τα βρετανικά ΜΜΕ, υποστηρίζοντας ότι είναι «γνωστά σε όλο τον κόσμο ως ιδιαίτερα θορυβώδη» και ότι δεν δείχνουν ιδιαίτερο σεβασμό στους πολιτικούς. Η φάρσα με το πανό έγινε λίγο αφότου η Τρας εξέφρασε την υποστήριξή της στον Έλον Μασκ, ο οποίος με αφορμή το πρόσφατο κύμα ακροδεξιάς βίας ισχυρίστηκε ότι η αστυνόμευση στη Βρετανία ακολουθεί δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Σε ανάρτησή της στο Χ, η Λιζ Τρας δήλωσε «σοκαρισμένη από τις επιθέσεις κατά της ελευθερίας του λόγου στη Βρετανία και την Ευρώπη. Δεν μπορούμε να είμαστε πραγματικά ελεύθεροι χωρίς την ελευθερία του λόγου. Είναι καλό που ο Έλον Μασκ και το X όρθωσαν ανάστημα σε αυτούς τους νταήδες». Ο Μασκ απάντησε, ευχαριστώντας την πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας για την υποστήριξη.