Γάζα δίδυμα: Νεογέννητα σκοτώθηκαν την ώρα που ο πατέρας τους πήγε να δηλώσει τη γέννησή τους

Νεογέννητα δίδυμα σκοτώθηκαν σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη Γάζα την ώρα που ο πατέρας τους ήταν σε τοπική κυβερνητική υπηρεσία για να δηλώσει τη γέννησή τους, όπως μεταδίδει το BBC. Ο Άσερ και η Αϊσέλ ήταν μόλις τεσσάρων ημερών όταν ο πατέρας τους, ο Μοχάμεντ Αμπού αλ-Κουμσάν, πήγε να παραλάβει τα πιστοποιητικά γέννησής τους. Τότε οι γείτονές του, του τηλεφώνησαν για να τον ενημερώσουν ότι το σπίτι τους στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ είχε βομβαρδιστεί. Από το πλήγμα σκοτώθηκε επίσης η σύζυγός του και η γιαγιά των διδύμων. «Δεν ξέρω τι συνέβη», δήλωσε. «Μου είπαν ότι μια οβίδα χτύπησε το σπίτι». «Δεν πρόλαβα καν να γιορτάσω γι’ αυτά», πρόσθεσε.

Newborn twins in Gaza were killed with their mother and grandmother as their father went to collect birth certificates earlier today.

According to local media, the family had been displaced from northern Gaza and had sheltered further south.https://t.co/8VXCbSd5II pic.twitter.com/QXzMe342WV

— Sky News (@SkyNews) August 13, 2024