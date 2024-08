Φουσκάλες στο χρώμα αυτοκινήτου: Το άγνωστο φαινόμενο που έγινε… μάστιγα

Ο καύσωνας δεν ταλαιπωρεί μόνο τη χώρα μας. Σχεδόν σε όλο το βόρειο ημισφαίριο παρατηρούνται υψηλές θερμοκρασίες, με διάφορα περίεργα φαινόμενα να παρατηρούνται λόγω των υψηλών τιμών του υδράργυρου. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που μας έρχεται από την Κίνα, όπου δείχνει αυτοκίνητα με τεράστιες στρογγυλές φουσκάλες στο καπό και τις πόρτες τους! Το βίντεο που ανέβηκε σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης έγινε αμέσως viral και δημοσιεύτηκε από μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τους περισσότερους, το φαινόμενο αυτό οφείλεται στις υψηλές θερμοκρασίες που πλήττουν τη χώρα, οι οποίες προκάλεσαν το φούσκωμα των αυτοκόλλητων βινυλίου, με το οποίο ντύνουν αρκετοί τα οχήματά τους.

Θεωρητικά αυτό έχει επιστημονική βάση, αφού η θερμότητα κάνει τα πράγματα να διαστέλλονται, συμπεριλαμβανομένου του αέρα. Άρα θα μπορούσε να ισχύει ότι ο καύσωνας οφείλεται για το συγκεκριμένο φαινόμενο. Βέβαια αν κάποιος κάνει τους υπολογισμούς θα δει ότι μάλλον είναι απίθανο να είναι αυτή η εξήγηση. Είναι αλήθεια ότι οι μικρές φυσαλίδες αέρα στα αυτοκόλλητα βινυλίου δεν είναι ασυνήθιστες. Η σωστή εφαρμογή της μεμβράνης περιλαμβάνει την αφαίρεση των φυσαλίδων αέρα για μια αψεγάδιαστη εμφάνιση, αλλά είναι σύνηθες ένας βιαστικός ή τεμπέλης εγκαταστάτης να έχει αφήσει μερικές πολύ μικρές φυσαλίδες αέρα πίσω, οι οποίες όμως δεν γίνονται ορατές στο μάτι. Ωστόσο, η σκέψη ότι αυτές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τόσο μεγάλες φουσκάλες δεν είναι σωστή.

Κάνοντας τους μαθηματικούς τύπους, ακόμα κι αν κατά την εφαρμογή του αυτοκόλλητου είχε αφεθεί μια φυσαλίδα αέρα σχεδόν 1 λίτρου, η οποία θα ήταν εξαιρετικά μεγάλη και ορατή με αποτέλεσμα κανένας ιδιοκτήτης αυτοκινήτου να το δεχόταν, και το όχημα παρέμενε στους 50 βαθμούς για μια ολόκληρη μέρα, ο όγκος του εγκλωβισμένου αέρα θα αυξανόταν μόλις κατά 7%.

Ένα ποσοστό που δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσει αυτές τις τεράστιες φουσκάλες που παρατηρούνται στο βίντεο. Ακόμα και να λάβουν υπόψη ότι λόγω της θερμοκρασίας επηρεάστηκε η κόλλα που χρησιμοποιείται στο αυτοκόλλητο ή η ίδια η σύνθεση του βινυλίου, απελευθερώνοντας κάποια αέρια, δεν είναι εύλογο ένα τόσο λεπτό στρώμα να δημιουργήσει τόσο μεγάλο όγκο αερίου και ταυτόχρονα να διατηρήσει τη δομική του ακεραιότητα, παραμένοντας ορατά ανεπηρέαστο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

