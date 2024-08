Βοήθεια για τις φωτιές: Θερμές ευχαριστίες ΥΠΕΞ

Θερμές ευχαριστίες στις χώρες που έστειλαν βοήθεια στην Ελλάδα για την κατάσβεση των πυρκαγιών απέστειλε με ανάρτησή του στο twitter το υπουργείο Εξωτερικών. «Θερμές ευχαριστίες στη Γαλλία, τη Μολδαβία, τη Ρουμανία, τη Μάλτα, την Ιταλία, την Τουρκία, τη Σερβία, την Κύπρο, την Πολωνία, την Τσεχία και την ΕΕ για τη βοήθειά τους στην Ελλάδα στην καταπολέμηση των πυρκαγιών», ανέφερε.

Our sincere gratitude to #France 🇫🇷 #Moldova 🇲🇩 #Romania 🇷🇴 #Malta 🇲🇹 #Italy 🇮🇹 #Türkiye 🇹🇷 #Serbia 🇷🇸 #Cyprus 🇨🇾 #Poland 🇵🇱 & to the #EU 🇪🇺 for their assistance to 🇬🇷 in combating the wildfires pic.twitter.com/99SoUKKKiD

