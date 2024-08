Τουρκία επίθεση σε τζαμί: Νεαρός ντυμένος ως χαρακτήρας του Call of Duty τραυματίζει με μαχαίρι 5 ανθρώπους

Νεαρός με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου και αλεξίσφαιρο γιλέκο μαχαίρωσε τη Δευτέρα τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, ο ένας από τους οποίους διακομίστηκε και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, προτού συλληφθεί, στον κήπο τζαμιού στην Εσκίσεϊρ (Δορύλαιον) στη βορειοδυτική Τουρκία, σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο. Ο δράστης, 18 ετών, οπλισμένος με μεγάλο μαχαίρι, μαγνητοσκόπησε και αναμετέδωσε την πράξη του απευθείας μέσω X, προτού συλληφθεί από την αστυνομία και τεθεί υπό κράτηση.

🚨 BREAKING! NAZI ARMED WITH KNIFE ATTACKS MUSLIMS INSIDE MOSQUE GARDEN IN #TÜRKIYE

A Nazi man named Arda K attacked a group of Muslims in the garden of a Tepebaşı Mosque in Eskişehir and injured 7 people, one of whom was seriously injured.

The terrorist was wearing an assault… pic.twitter.com/HoHglx4JDi

— DOAM (@doamuslims) August 12, 2024