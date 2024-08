Σκότωσε ληστή στη Βραζιλία: Δραματικό επεισόδιο στη μέση του δρόμου

Δραματική κατάληξη είχε ληστεία που σημειώθηκε στη Βραζιλία με το θύμα να αρπάζει το όπλο που είχαν οι δύο δράστες σκοτώνοντας τον έναν εξ αυτών που ήταν ηλικίας 16 ετών. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Γκουαρούλος το απόγευμα της 4ης Αυγούστου. Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, όλα συνέβησαν την ώρα που ο στόχος των ληστών, Οτάβιο Ριμπέιρο, επέστρεφε πεζός στο σπίτι του μετά τη δουλειά. Ξαφνικά τον προσέγγισε μια μηχανή με δύο κρανοφόρους αναβάτες οι οποίο με την απειλή όπλου του ζήτησαν να τους δώσει ό,τι πολύτιμο είχε μαζί του. Αν και αρχικά ο Ριμπέιρο φαίνεται να υπακούει στις εντολές των ληστών, ξαφνικά κάνει μια κίνηση και αρπάζει το όπλο πυροβολώντας πολλές φορές τον έναν εκ των δραστών.

Στο σημείο της ληστείας οι αστυνομικοί βρήκαν το κινητό και το πορτοφόλι του Ριμπέιρο καθώς και άλλα δύο κινητά τηλέφωνα που είχαν κλέψει, νωρίτερα, οι δύο ληστές. Μετά τους πυροβολισμούς ο Ριμπέιρο επέστρεψε στο σπίτι του και όταν εκεί πήγαν αστυνομικοί τους είπε ότι έφυγε επειδή φοβήθηκε για την ασφάλειά τους. Μετά την ανάκρισή του αφέθηκε ελεύθερος.

NEW: Motorcycle mugger gets shot after trying to rob a man in Guarulhos, Brazil.

A 16-year-old is dead after he "found out" while trying to rob Otávio Ribeiro, who was leaving work when the incident unfolded.

Ribeiro strategically gave up his phone to the thugs before he pulled… pic.twitter.com/ORSUxJIFv1

— Collin Rugg (@CollinRugg) August 12, 2024