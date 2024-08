Νερό στον Άρη: Ποσότητα που θα μπορούσε να γεμίσει ωκεανό!

Τεράστιες ποσότητες νερού θα μπορούσαν να είναι παγιδευμένες βαθιά μέσα στο φλοιό του Άρη, δήλωσαν επιστήμονες, εγείροντας νέα ερωτήματα σχετικά με την πιθανότητα ύπαρξης ζωής στον Κόκκινο Πλανήτη. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι πριν από περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια χρόνια, ο Άρης είχε όχι μόνο λίμνες και ποτάμια, αλλά και ωκεανούς στην επιφάνειά του – ωστόσο, καθώς ο πλανήτης έχασε την ατμόσφαιρά του, τα υδάτινα σώματα εξαφανίστηκαν. Το μόνο που είναι ορατό σήμερα είναι ο μόνιμος παγετός στους πόλους του πλανήτη. Ενώ πιστεύεται ότι ένα μέρος του νερού χάθηκε στο διάστημα, η έρευνα έχει δείξει ότι αυτό δεν είναι όλη η ιστορία και ότι το νερό θα μπορούσε να έχει ενσωματωθεί σε ορυκτά, να έχει θαφτεί ως πάγος ή ακόμη και να υπάρχει σε υγρή μορφή βαθιά μέσα στον φλοιό του πλανήτη. Τώρα οι υπολογισμοί των επιστημόνων δείχνουν ότι τεράστιες ποσότητες νερού σε υγρή μορφή βρίσκονται παγιδευμένες μέσα σε πετρώματα περίπου 11,5-20 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια του Άρη, αναφέρει ο Guardian. «Η εκτίμησή μας για τις ποσότητες νερού είναι μεγαλύτερη από τις ποσότητες που θα είχαν γεμίσει πιθανούς αρχαίους αρειανούς ωκεανούς», δήλωσε ο Δρ. Vashan Wright, συν-συγγραφέας της μελέτης από το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας Scripps του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο.

El lander InSight de la NASA fue lanzado el 5 de mayo de 2018 y aterrizó en Marte el 26 de noviembre de 2018, en una región llamada Elysium Planitia. Un total de 2.4 millones de nombres (el mío incluído😎) viajaron a Marte en dos obleas de silicio de 0,3 pulgadas cuadradas. pic.twitter.com/j4iROuWqzM — SolarDMax (@SkyEmpiren) August 12, 2024

Γράφοντας στην επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences, ο Ράιτ και οι συνεργάτες του αναφέρουν πώς έκαναν υπολογισμούς με βάση τα δεδομένα βαρύτητας για τον Άρη και τις μετρήσεις που κατέγραψε το σκάφος προσεδάφισης InSight της NASA. Οι τελευταίες αποκαλύπτουν πώς η ταχύτητα των σεισμικών κυμάτων – που δημιουργούνται από τους σεισμούς στον Άρη και τις προσκρούσεις μετεωριτών – αλλάζει με το βάθος στο εσωτερικό του φλοιού του Κόκκινου Πλανήτη. «Ένα μεσαίο τμήμα φλοιού του οποίου τα πετρώματα είναι ραγισμένα και γεμάτα με νερό σε υγρή μορφή εξηγεί καλύτερα τόσο τα σεισμικά όσο και τα βαρυτικά δεδομένα», δήλωσε ο Wright. Ο Wright πρόσθεσε ότι αν οι μετρήσεις στη θέση προσεδάφισης του Insight ήταν αντιπροσωπευτικές για ολόκληρο τον πλανήτη, η ποσότητα του νερού που είναι παγιδευμένη στις ρωγμές των πετρωμάτων θα γέμιζε έναν ωκεανό βάθους 1-2 χιλιομέτρων στον Άρη. «Στη Γη, τα υπόγεια ύδατα διεισδύουν από την επιφάνεια και αναμένουμε ότι αυτή η διαδικασία θα έχει συμβεί και στον Άρη», είπε. «Η διείσδυση πρέπει να συνέβη κατά τη διάρκεια μιας περιόδου κατά την οποία ο ανώτερος φλοιός ήταν θερμότερος από ό,τι είναι σήμερα».

Τι σημαίνει για την πιθανότητα ζωής

Αν και τα αποτελέσματα δεν αποκλείουν την πιθανότητα το νερό να έχει επίσης χαθεί στο διάστημα ή να έχει παγιδευτεί σε ορυκτά, ο Wright δήλωσε ότι η εργασία αυτή επέτρεψε στους επιστήμονες να επανεκτιμήσουν τη σχετική συμβολή αυτών των διαφορετικών μηχανισμών στην απώλεια νερού από την επιφάνεια του Άρη στο παρελθόν. Η μελέτη εγείρει επίσης νέα ερωτήματα για την πιθανότητα ύπαρξης ζωής στον Κόκκινο Πλανήτη. «Η παρουσία νερού δεν σημαίνει ότι υπάρχει ζωή, αλλά το νερό θεωρείται σημαντικό συστατικό για τη ζωή», δήλωσε ο Wright. «Γνωρίζουμε ότι η ζωή μπορεί να υπάρχει στο βαθύ υπέδαφος της Γης, όπου υπάρχει νερό. Ο μεσαίος φλοιός του Άρη περιέχει τουλάχιστον ένα βασικό συστατικό για την κατοικησιμότητα και τη ζωή όπως την ξέρουμε».