Τομ Κρουζ Τελετή Λήξης: Χολιγουντιανό σόου!

Ο Τομ Κρουζ έλαβε μέρος με τον δικό του εντυπωσιακό τρόπο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι.

Ο Χολιγουντιανός σταρ παρέδωσε την… «σκυτάλη» για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στην επόμενη διοργανώτρια πόλη, το Λος Άντζελες χαρίζοντας στο κοινό ένα μοναδικό σόου.

Στο τέλος της τελετής λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων, μετά την εμφάνιση της H.E.R., ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός εμφανίστηκε στο Στάδιο και άρχισε να αιωρείται από την κορυφή του πριν φτάσει στον πρώτο του προορισμό, τον αγωνιστικό χώρο του State de France.

Στην πλάτη του κουβαλούσε την επίσημη Ολυμπιακή σημαία, την οποία και… έκλεψε, για να την παραδώσει στο Λος Άντζελες.

Thank you, Paris! Now off to LA. pic.twitter.com/MxlAb0hZbT

— Tom Cruise (@TomCruise) August 11, 2024