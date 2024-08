Κελίφ χρυσό: Ξέσπασε η intersex πυγμάχος μετά την πρωτιά στους Ολυμπιακούς

Η Ιμανί Κελιφ, ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα πρόσωπα των Ολυμπιακών Αγώνων 2024, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 66 κιλά πυγμαχίας. Η 25χρονη Αλγερινή, που ήταν 5η πριν από τρία χρόνια στο Τόκιο, πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις στην πορεία της έως τον τελικό, όπου νίκησε την Κινέζα Λιου Γιανγκ και ανέβηκε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου, στο στάδιο του Ρολάν Γκαρός.

Algerian boxer Imane Khelif, who was accused of being a biological male, won the gold medal in the women’s boxing 66kg category at the Paris Olympics 2024 https://t.co/BwOkzi5NYj #DialoguePakistan #ImaneKhelif #Biological #Male #ParisOlympics #Women #Boxing #Category #GoldMedal pic.twitter.com/xmA7SMiV4I

Η Κελίφ, που βρέθηκε στο επίκεντρο διαμάχης επειδή έχει «ανδρικά χρωμοσώματα», ξέσπασε στις δηλώσεις της. «Είμαι γυναίκα. Μια γυναίκα όπως κάθε άλλη γυναίκα. Γεννήθηκα γυναίκα, έζησα ως γυναίκα, αγωνίστηκα ως γυναίκα -δεν υπάρχει αμφιβολία», είπε η 25χρονη. Και πρόσθεσε: «Υπάρχουν εχθροί της επιτυχίας φυσικά. Και αυτό δίνει στην επιτυχία μου μια ιδιαίτερη γεύση εξαιτίας αυτών των επιθέσεων».

Η 25χρονη πυγμάχος βρέθηκε στο επίκεντρο διαμάχης για το εάν θα έπρεπε να αγωνίζεται, όπως άλλωστε και η Λιν Γιουν-τινγκ από την Ταϊβάν, που αγωνίζεται απόψε επίσης για το χρυσό μετάλλιο. Η Κελίφ και η Λιν αγωνίστηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο πριν από τρία χρόνια, αλλά δεν υπήρξε καμία διαμάχη εκείνη την εποχή και καμία δεν κέρδισε μετάλλιο. Πέρυσι αποκλείστηκαν από το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ινδία, αφού απέτυχαν στα τεστ καταλληλότητας φύλου, αλλά έλαβαν άδεια από τη ΔΟΕ για να αγωνιστούν στο Παρίσι. Η διαμάχη για το φύλο άναψε όταν η Κελίφ νίκησε την Ιταλίδα Καρίνι έπειτα από μόλις 46 δευτερόλεπτα στον εναρκτήριο αγώνα της στο Παρίσι. Η Ιταλίδα εγκατέλειψε τον αγώνα δακρυσμένη, λέγοντας ότι δέχθηκε πολύ δυνατά χτυπήματα. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα πυγμαχίας του 2023, από το οποίο εκδιώχθηκαν οι Κελίφ και Λιν, διεξήχθη από τη Διεθνή Ένωση Πυγμαχίας (IBA), αλλά η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) οργανώνει το άθλημα στους Αγώνες, λόγω οικονομικών και ηθικών ανησυχιών για την IBA.

Ο πατέρας της Κελίφ μίλησε πριν από λίγες ημέρες, χαρακτηρίζοντας ανήθικες τις επιθέσεις εναντίον της κόρης του. Σε μια συνέντευξη στο σπίτι του στα περίχωρα της βόρειας αλγερινής πόλης Tiaret, ο Ομάρ Κελίφ είπε ότι ήταν περήφανος για την κόρη του. «Το παιδί μου είναι κορίτσι. Τη μεγαλώσαμε σαν κορίτσι, αλλά είναι πολύ δυνατή. Τη μεγάλωσα μαθαίνοντας την να εργάζεται σκληρά και να είναι γενναία. Κι έχει πολύ μεγάλη θέληση για να δουλέψει και να προπονηθεί», είπε αρχικά ο Αλγερινός. «Η Ιμανί είναι πρωταθλήτρια και είναι ευλογία να έχεις τέτοια κόρη… Με τιμάει που είναι παιδί μου». Ο πατέρας της Κελίφ παρουσίασε και τα επίσημα έγγραφα από τη γέννησή της, σε μια στιγμή που η οικογένεια, η αθλήτρια και όλοι όσοι την υπερασπίστηκαν δέχθηκαν τρομακτικές επιθέσεις.

🗣️ ‘My child is a girl.’

Omar Khelif is defending his daughter, Imane Khelif, against claims that she is a man and insists the Olympic boxer was born and raised as a girl.

More on this story: https://t.co/fRAsw4BIIz pic.twitter.com/ZBEoVwNSXq

— Sky News (@SkyNews) August 3, 2024