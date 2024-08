Breaking στους Ολυμπιακούς: Viral η Αυστραλή που «χόρευε σαν μικρό παιδί»

Viral έχει γίνει μια αθλήτρια από την Αυστραλία που διαγωνίστηκε στο breaking (κοινώς breakdance) στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024. Το νέο άθλημα που εισήχθη φέτος στους Ολυμπιακούς Αγώνες προκάλεσε πολλές συζητήσεις -αλλά όχι τόσο πολλές όσες αυτές που «σήκωσε» η Αυστραλή αθλήτρια. Η 36χρονη Rachael Gunn (που αγωνίστηκε με το παρατσούκλι «Raygun») «έσπασε» το Internet με τον χορό της στους αγώνες. Οι κινήσεις της συγκρίθηκαν με αυτές που κάνει ένα παιδί που χάνει την ισορροπία του και με τον… Homer Simpson που τρέχει στο πάτωμα. Η Gunn, φυσικά, ηττήθηκε από τις αντιπάλους της -που είχαν τα μισά της χρόνια- στους προκριματικούς της Παρασκευής, ωστόσο αυτό καθόλου δεν την πτόησε.

«Θα μπορούσα να ζήσω πολλά χρόνια και ποτέ να μην κάνω κάτι τόσο αστείο όσο η Raygun», έγραψε ένας χρήστης.

«Ποτέ δεν είχα δει breaking πριν, αλλά μπορώ ήδη να πω ότι η Raygun δεν έχει καμία τύχη», πρόσθεσε ένας άλλος.

«Η Raygun μοιάζει με έναν 5χρονο που πηγαίνει στη μαμά του και λέει “κοίτα τι μπορώ να κάνω”», έγραψε ένας τρίτος.

Ανεξάρτητα από τις επιδόσεις της, άλλοι χρήστες επαίνεσαν την Αυστραλή για την αυτοπεποίθηση και το θάρρος της. «Η Raygun είχε τα κότσια να πάει εκεί έξω», έγραψε ένας χρήστης. «Αλλά αυτή ήταν η μεγαλύτερη αμηχανία που ένιωσα ποτέ».

Rachael ‘Raygun’ Gunn was Robbed. IYKYK pic.twitter.com/nFNi1RY8Qt

«Η Raygun από την Αυστραλία είναι στην πραγματικότητα ο Ολυμπιακός μου ήρωας», πρόσθεσε ένας άλλος.

Εν τω μεταξύ, ένας άλλος χρήστης έγραψε: «Raygun, είμαι σίγουρος ότι είσαι μια γλυκιά κυρία, αλλά έλεος», με ένα emoji που γελάει και κλαίει ταυτόχρονα.

Παρά τα αρνητικά σχόλια πάντως, η 36χρονη φαίνεται να έχει αποτινάξει τους μισητές της -ανεβάζοντας μια ανάρτηση στο Instagram από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Χορού, η οποία περιλαμβάνει μια φωτογραφία της, συνοδευόμενη από ένα απόσπασμα το οποίο γράφει: «Μη φοβάστε να είστε διαφορετικοί, βγείτε εκεί έξω και εκπροσωπήστε τον εαυτό σας, ποτέ δεν ξέρετε πού θα σας οδηγήσει αυτό».

Αργότερα, φάνηκε να απαντά τους επικριτές του ντυσίματός της, το οποίο συγκρίθηκε από έναν χρήστη του Χ με αυτό ενός «κριτή γραμμής τένις».

Να σημειωθεί ότι η 36χρονη, που θεωρείται η κορυφαία breakdancer της Αυστραλίας, είναι ειδική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Macquarie του Σίδνεϊ όσον αφορά τις δημιουργικές τέχνες και είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος.

I’m signing a petition to have the Olympics disbanded immediately pic.twitter.com/P8wx9PnJ7K

— Dylan Park-Pettiford (@dyllyp) August 9, 2024