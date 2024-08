Βρετανία επεισόδια – διαδηλώσεις: Λίγο πριν το χάος η χώρα

Μαζικές αντιδιαδηλώσεις σημειώθηκαν χθες το απόγευμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου η αστυνομία προχώρησε σε δεκάδες συλλήψεις, στον απόηχο της αιματηρής επίθεσης στο Σάουθπορτ πριν από μερικές μέρες. Στο Λονδίνο, οι αρχές συνέλαβαν 15 άτομα την Τετάρτη (7/8) κατά την διάρκεια των αντιδιαδηλώσεων. Αντιρατσιστικές διαδηλώσεις σημειώθηκαν και στο Γουόλθαμστοου και στο Φίντσλεϊ χωρίς να σημειωθούν σοβαρά επεισόδια. Μια μικρή ομάδα στο Κρόιντον που δεν είχαν σχέση με τις διαμαρτυρίες, επιχείρησε να προκαλέσει προβλήματα αλλά αντιμετωπίστηκε άμεσα. Το απόγευμα της Τετάρτης, περισσότεροι από 1.000 αξιωματικοί αναπτύχθηκαν στο Λονδίνο έτοιμοι να ανταποκριθούν σε εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί σε όλη την πόλη.

Στο Μάντσεστερ συνελήφθη ένας άνδρας περίπου 30 ετών ως ύποπτος για καβγά μετά την εμφάνιση βίντεο στα social media. Το βίντεο ανάρτησε στο “X” μια μουσουλμανική ομάδα με το όνομα DOAM (Documenting Oppression Against Muslims). Στο βίντεο διακρίνεται ένας άνδρας να κυνηγάει ένα όχημα με αλυσοπρίονο σε βενζινάδικο. «Ενημερωθήκαμε για ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο δείχνει έναν άνδρα να πλησιάζει ένα όχημα που είχε στην κατοχή του ένα αλυσοπρίονο το βράδυ της Δευτέρας», δήλωσε η Αστυνομία του Μάντσεστερ. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα γύρω στα 30 ως ύποπτο για καβγά ο οποίος παραμένει υπό αστυνομική κράτηση για ανάκριση.

🚨 FAR-RIGHT THUG CHASING MUSLIM COUPLE WITH A CHAINSAW! Footage shows a far-right thug chasing a Muslim couple with a chainsaw in #Manchester. #Islamophobia pic.twitter.com/UMMNwRt0FS — DOAM (@doamuslims) August 6, 2024

Έφηβος πετούσε τούβλα σε αστυνομικούς

Ένας άνδρας με το όνομα Κόουλ Στιούαρτ από την Βικτώρια Ρόουντ στο Ντάρλινγκτον, πέταξε αντικείμενα σε αστυνομικούς που είχαν αναπτυχθεί για να αποτρέψουν ταραχές στην πόλη το βράδυ της Δευτέρας. Ο έφηβος συνελήφθη και ομολόγησε την ενοχή του για βίαιη αναταραχή και πρόκειται να καταδικαστεί την Παρασκευή.

A teenager who was caught on CCTV “celebrating” after throwing bricks at police officers has been convicted. Cole Stewart threw multiple objects at officers who had been deployed to violent disorder in Darlington on Monday evening (August 5). READ MORE: https://t.co/A7ZjUKsKqr pic.twitter.com/sTcFEqoUmu — Durham Constabulary (@DurhamPolice) August 7, 2024

Διαδηλωτές απέτρεψαν τα σχέδια ακροδεξιών

Τα σχέδια ακροδεξιών διαδηλωτών απέτρεψαν το βράδυ οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και χιλιάδες αντιρατσιστές διαδηλωτές που βγήκαν στους δρόμους σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο όπου αποφεύχθηκε μια ακόμη νύχτα ταραχών. Οι βρετανικές Αρχές είχαν προετοιμαστεί για μια ακόμη βίαιη νύχτα ταραχών, μετά το μπαράζ επεισοδίων που προκλήθηκαν τις προηγούμενες μέρες από παραπληροφόρηση, σχετικά με αιματηρή επίθεση με μαχαίρι ενός 17χρονου σε τρία κορίτσια κατά τη διάρκεια μαθήματος χορού στο Σάουθπορτ. Ακροδεξιές ομάδες καλούσαν μέσω social media σε διαμαρτυρίες με στόχο τα κέντρα επεξεργασίας βίζας και τα γραφεία δικηγόρων μετανάστευσης σε περισσότερες από 100 τοποθεσίες σε όλo το Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως μέχρι και τα μεσάνυχτα (ώρα Αγγλίας, 02:00 ώρα Ελλάδας), χιλιάδες αντιδιαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί σε περισσότερες από δώδεκα πόλεις για να περιφρουρήσουν τα κέντρα μετανάστευσης φαίνεται πως απέτρεψαν νέο γύρο επεισοδίων. «Είμαστε πολλοί, πολλοί περισσότεροι από εσάς», φώναζαν τα πλήθη σε αντιρατσιστικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Thousands upon thousands of antifascists out tonight across the country to smash the far right. This is what a mass movement looks like ✊🏾#StandUptoRacism pic.twitter.com/RUPJ2GZInH — Stand Up To Racism (@AntiRacismDay) August 7, 2024

Η βρετανική αστυνομία ήταν καλά προετοιμασμένη

Η βρετανική κυβέρνηση είχε προετοιμαστεί για το χειρότερο σενάριο, αλλά όλα τελικά κύλησαν ομαλά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πολλοί ταραχοποιοί συνελήφθησαν το Σαββατοκύριακο, με ορισμένους να έχουν ήδη καταδικαστεί σε φυλάκιση. Τα μέτρα ασφαλείας έγιναν πιο αυστηρά στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου αναπτύχθηκαν πάνω από 6.000 αστυνομικοί. Να σημειωθεί ότι ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχει πει πως οι δίκες για τους συλληφθέντες θα προχωρήσουν σε γοργούς ρυθμούς. Στο Λονδίνο παρατάχτηκαν τη νύχτα περίπου 1.300 αστυνομικοί για το ενδεχόμενο επεισοδίων, έχοντας τη δυνατότητα χρησιμοποίησης τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπων για την ταυτοποίηση των δραστών ακόμη και αν φορούν μάσκες. «Αστακός» ήταν και πόλεις της βόρειας Αγγλίας όπως το Λίβερπουλ και το Μάντσεστερ.

Hundreds of people have turned out to protect the Liverpool church where the under-threat asylum advice centre is based Mostly peaceful atmosphere, but groups of masked youths have arrived in the last few minutes. Police helicopter overhead. pic.twitter.com/DzNQJtdqxH — Josh Halliday (@JoshHalliday) August 7, 2024

Πολίτες κατέβηκαν χθες το βράδυ στους δρόμους σε διαμαρτυρία για τις διαδηλώσεις των ακροδεξιών ομάδων. Αφορμή των κινητοποιήσεων είναι η δολοφονία τριών κοριτσιών την περασμένη εβδομάδα στο Σάουθπορτ. Ακροδεξιές ομάδες πίστεψαν τα fake news για την ταυτότητα του δράστη και συντονίστηκαν μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, οργανώνοντας μαζικές συγκεντρώσεις και επεισόδια. Στο Λίβερπουλ εκατοντάδες άνθρωποι σχημάτισαν ανθρώπινη ασπίδα γύρω από μια εκκλησία που στοχοποιήθηκε για το κέντρο συμβουλών μετανάστευσης ενώ στο Μπρίστολ περίπου 1.500 άτομα φώναζαν συνθήματα όπως «ελπίδα όχι μίσος» και «οι μετανάστες είναι ευπρόσδεκτοι». Διαδηλώσεις έγιναν και σε συνοικίες του Λονδίνου στα ανατολικά, όπου χιλιάδες αντιρατσιστές διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στους δρόμους φωνάζοντας πως η ακροδεξιά EDL (English Defence League) είναι ανεπιθύμητη. Στο σημείο βρέθηκαν και κάποιοι λίγοι ακροδεξιοί οι οποίοι δεν προκάλεσαν προβλήματα.

No sign of the far-right in Harrow tonight, the police are here as well doing their job and the community has come out in support of the communities. #Solidarity pic.twitter.com/4dIZkHopbf — Hoz 🇵🇸 🇬🇧 🇪🇺 🇮🇷 (@HussainShafiei) August 7, 2024

Γιγαντιαία αντισυγκέντρωση σημειώθηκε στο Γουόλθαμστοου του ανατολικού Λονδίνου με περίπου 10.000 ανθρώπους που βγήκαν στους δρόμους, αποτρέποντας την εμφάνιση ακροδεξιών στοιχείων που είχαν δώσει «ραντεβού». Στο Χάκνεϊ του ανατολικού Λονδίνου περίπου 500 άνθρωποι διαδήλωσαν κατά της ακροδεξιάς. Οι αντιδιαδηλώσεις ήταν ειρηνικές και η αστυνομική παρουσία ήταν διακριτική. Πολλά καταστήματα στο δυτικό Λονδίνο παρέμειναν κλειστά υπό τον φόβο ζημιών. Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τρεις συλλήψεις ανάμεσα στους 150 αντιδιαδηλωτές στο Νορθάμπτον για διατάραξη της τάξης. Άλλη μία σύλληψη έγινε στο Μπλάκπουλ, όπου συγκεντρώθηκαν περίπου 100 ακροδεξιοί διαδηλωτές. Διαδήλωση ακροδεξιών ομάδων και μια ακόμη μεγαλύτερη ομάδα αντιδιαδηλωτών έγινε στο Νιουκάστλ ενώ στο Μπράιτον, διαδηλωτές κατά των μεταναστών συγκεντρώθηκαν έξω από δικηγορικό γραφείο.

Οι ακροδεξιοί όμως ήταν αριθμητικά κατά πολύ λιγότεροι από τους αντιδιαδηλωτές με αποτέλεσμα η αστυνομία να περικυκλώσει τους ακροδεξιούς για να τους προστατέψει. Στο Μπέρμιγχαμ συγκεντρώθηκαν περίπου 200 αντιδιαδηλωτές, οι οποίοι φώναξαν συνθήματα κατά της ακροδεξιάς, χαρακτηρίζοντάς τους «αποβράσματα».