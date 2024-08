Γκάφα Ολυμπιακοί 2024: Αθλήτρια νόμιζε ότι πήρε το χάλκινο, πανηγύρισε και μετά διόρθωσαν τη βαθμολογία

Είναι 18 ετών και τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 στο Παρίσι δεν θα τους ξεχάσει ποτέ. Αλλά όχι θετικά… Ο λόγος για την Άνα Μπαρμπόσου, τη Ρουμάνα αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, η οποία νόμιζε ότι είχε κατακτήσει την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο, μόνο και μόνο για να της το πάρουν πίσω και να το δώσουν στη Τζόρνταν Τσάιλς από τις ΗΠΑ (πήραν και το ασημένιο με τη Σιμόν Μπάιλς), μετά από μια διόρθωση στη βαθμολογία. Σε μια τραγική εικόνα, η κάμερα πάει πάνω στη νεαρή, η οποία πανηγυρίζει με υψωμένη τη ρουμάνικη σημαία μόνο και μόνο για να γυρίσει στην οθόνη του κλειστού, να δει την αλλαγή στα μετάλλια και να βάλει τα κλάματα αδυνατώντας να πιστέψει αυτό που της έκαναν.

Οι κριτές ανέβασαν τον βαθμό δυσκολίας στο πρόγραμμα των ασκήσεων εδάφος της Τσάιλς από 5.8 στο 5.9 και έτσι η Αμερικάνα πέρασε και την Μπαρμπόσου και την συμπατριώτισσά της, Σαμπρίνα Βοϊνέα, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση και της Νάντιας Κομανέτσι.

Εδώ η αντίδραση της Τσάιλς:

Jordan Chiles, you probably won’t see this, I know you worked hard too, but the only reason you got that medal is because your coaches used their influence to cheat.

Everyone knows that medal rightfully belongs to Ana Bărbosu.

The @Olympics are corrupt. pic.twitter.com/tr9QV831Yz

— Daily Romania (@daily_romania) August 5, 2024