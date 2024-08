Αλίσα Νιούμαν Ολυμπιακοί 2024: Η Καναδή γιόρτασε το χάλκινο με twerking

Η σταρ του OnlyFans, Αλίσα Νιούμαν, γιόρτασε το χάλκινο στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 κάνοντας twerking μπροστά στο κοινό του Stade de France. Η αθλήτρια από τον Καναδά είχε μόλις περάσει τα 4,85 μέτρα σε έναν δύσκολο τελικό το βράδυ της Τετάρτης, καταρρίπτοντας έτσι το εθνικό ρεκόρ. Θέλοντας να πανηγυρίσει για την επιτυχία της, έκανε twerking.

Όταν η Νιούμαν δεν σπάει ρεκόρ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μοιράζεται πληροφορίες και στιγμιότυπα από τη ζωή της με όσους την ακολουθούν στο OnlyFans. Η 30χρονη χρεώνει 11,6 ευρώ τον μήνα.

Alysha Newman twerking at the Olympics in Paris today after the Canadian jumps 4.85 m pic.twitter.com/9kCghDQtWw

— Dutch_Investor (@cryptostonk2) August 7, 2024