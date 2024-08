Τεντόγλου χρυσό Παρίσι 2024: «Θα τον σταματήσει κανείς;».

Ο μυθικός Μίλτος Τεντόγλου έγινε χθες δις Χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους κάνοντας «back to back» στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, μετά την πρώτη θέση που κατέλαβε στο Τόκιο της Ιαπωνίας. Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν αποφασισμένος όχι μόνο να υπερασπιστεί τον τίτλο που είχε κατακτήσει στο Τόκιο πριν από τρία χρόνια (με άλμα τότε στα 8.41, στην έκτη και τελευταία προσπάθεια) αλλά να ανέβει στην κορυφή του κόσμου με εμφατικό τρόπο και το πέτυχε, με το καλύτερό του άλμα να είναι στα 8.48μ, που δεν άφησε στους αντιπάλους του το παραμικρό περιθώριο να τον αμφισβητήσουν. Ο Μίλτος Τεντόγλου κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του μήκους στο Παρίσι, χάρη στο δεύτερο άλμα του στα 8,48μ. και έγραψε ιστορία, καθώς έγινε μόλις ο τρίτος Έλληνας αθλητής με δύο χρυσά ολυμπιακά μετάλλια, μετά τον Πύρρο Δήμα και τον Κάχι Καχιασβίλι.

Μίλτος Τεντόγλου 8,48μ.

Πίνοκ (Τζαμάικα) 8,36μ.

Φουρλάνι (Ιταλία) 8,34μ.

Εχάμερ (Ελβετία) 8,20μ.

Ντιουκς (Βρετανία) 8,14μ.

Μπατζ (Γερμανία) 8,07μ.

Ζανγκ (Κίνα) 8,07μ.

Γουάνγκ (Κίνα) 8,03μ.

Πράβντιτσα (Κροατία) 7,90μ.

Γιούσκα (Τσεχία) 7,83μ.

Νταλμέρο (Κολομβία) 7,83μ.

Μακ Λίοντ (Τζαμάικα) 7,82μ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου στέφθηκε «χρυσός» Ολυμπιονίκης διατηρώντας τον τίτλο που κατέκτησε τρία χρόνια πριν στο Τόκιο. Ο 25χρονος από τα Γρεβενά έγραψε Ιστορία στο “Stade de France” όντας ο δεύτερος που κατακτά διαδοχικά χρυσά μετάλλια στο άλμα εις μήκος, μετά τον θρυλικό Καρλ Λιούις ο οποίος είχε τέσσερα συνεχόμενα από το 1984 έως το 1996. Παράλληλα, ο Μίλτος γίνεται ο πρώτος Έλληνας αθλητής του στίβου που κατακτά συνεχόμενα χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια και ο πρώτος γενικότερα στον 21ο αιώνα, αφού προηγήθηκε ο αρσιβαρίστας Πύρρος Δήμας, με τρία χρυσά από το 1992 έως το 2000.

Η Ελλάδα πανηγυρίζει το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στους 33ους Ολυμπιακούς Αγώνες και το 7ο συνολικά (1 ασημένιο – 5 χάλκινα) καταγράφοντας την 5η καλύτερη συγκομιδή της στα χρονικά, μετά την Αθήνα 2004 (16), το Σίδνεϊ 2000 (8), την Ατλάντα 1996 (13) και φυσικά τους πρώτους συγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 με 47 μετάλλια.

Ο «άρχοντας των κρίκων» Λευτέρης Πετρούνιας βρέθηκε στο Σεντ Ντενί για να υποστηρίξει τον πρωταθλητή του μήκους, με τον Τεντόγλου να πηγαίνει στην κερκίδα για να χαιρετήσει τους δικούς του ανθρώπους. Κάπου εκεί… πήρε το μάτι του τον Πετρούνια στην κερκίδα και τον φώναξε για να του δώσει μια αγκαλιά.

Στην κεντρική πλατεία των Γρεβενών στήθηκε γιγαντοοθόνη για να δουν από εκεί οι πολίτες τον τελικό του Γρεβενιώτη Τεντόγλου, ο οποίος φρόντισε να τους… αποζημιώσει με το χρυσό μετάλλιο. Η πλατεία γέμισε από νωρίς και είχαν ετοιμάσει μέχρι και… γκρουπ με τύμπανα για να δίνει ρυθμό στα άλματα του Μίλτου, σε κάθε προσπάθεια που έβλεπαν από τη δημόσια τηλεόραση. Στο τέλος πανηγύρισαν όλοι μαζί το χρυσό, σε μία γιορτινή βραδιά για την πόλη της δυτικής Μακεδονίας.

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους δεν έκρυψε τη χαρά του για το δεύτερο σερί χρυσό μετάλλιο, ωστόσο εξέφρασε και μια μικρή πικρία που δεν του βγήκε το μεγάλο ρεκόρ. «Χαίρομαι με αυτό που κατάφερα. Σαν επίδοση, ήθελα κάτι παραπάνω. Το πάλεψα. Είχα ένα πάρα πολύ καλό άλμα, αυτό στα 8,31μ. Μετά είπα να ρισκάρω για να βγει το μεγάλο άλμα, αλλά δεν έκατσε. Ηταν δύσκολος αγώνας. Σαν επίδοση ήθελα παραπάνω, για μένα, να το ευχαριστηθώ» είπε αρχικά. «Ο Φουρλάνι μού έβαλε πίεση με το 8,34μ. και μετά έβαλε πίεση και ο Πίνοκ, ο οποίος είναι μεγάλος αθλητής και θα μπορούσε να κάνει 8,50μ. Γι’ αυτό συνέχισα να προσπαθώ σε κάθε άλμα». Αναφερόμενος στο δεύτερο χρυσό του μετάλλιο, είπε: «Για μένα οι Ολυμπιακοί Αγώνες θέλουν και λίγο τύχη για να το πετύχεις. Είμαι σίγουρα χαρούμενος, ήταν και καλύτερη επίδοση από το Τόκιο. Η δική μου προσέγγιση στον αγώνα είναι να σκέφτομαι τα πάντα στο πώς θα κάνω τον αγώνα μου. Τα περιμένω όλα, έχω στο μυαλό μου το χειρότερο δυνατό σενάριο».

Αποκάλυψε μάλιστα τον μίνι διάλογο που είχε με τον προπονητή του, Γιώργο Πομάσκι, μετά το τέλος του αγώνα: «Είπα στον Πομάσκι ότι δεν ήμουν καλός, αλλά μου απάντησε ότι “δεν πειράζει, το πήραμε πάλι”. Κάθε στάδιο, κάθε μέρα είναι διαφορετική. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Πήρα πολλά μηνύματα. Ελπίζω να σας έκανε λίγο περήφανους και να χαμογελάτε. Συνεχίζουμε. Εχουμε κι άλλους αθλητές».

Με το χρυσό μετάλλιο στο Παρίσι, ο Τεντόγλου έφτασε τα 12 στις 5 μεγάλες διοργανώσεις του στίβου σε επίπεδο ανδρών-γυναικών (Ολυμπιακοί, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Παγκόσμιο ανοιχτού, Ευρωπαϊκό κλειστού, Ευρωπαϊκό ανοιχτού), νούμερο που τον φέρνει στην κορυφή όλων των εποχών, ισοφαρίζοντας την Κατερίνα Στεφανίδη. Η Στεφανίδη (που αγωνίζεται σήμερα) έχει κατακτήσει στις 5 διοργανώσεις 12 μετάλλια, από τα οποία τα 5 είναι χρυσά, τα 4 αργυρά και τα 3 χάλκινα. Στον Τεντόγλου, ωστόσο, ο αριθμός των χρυσών… ζαλίζει. Από τα 12 μετάλλια, τα 11 είναι χρυσά και ένα ασημένιο! Παράλληλα, αν μετρήσουμε τις μεγάλες διοργανώσεις που έχουν συμμετάσχει σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες (Νέων, Κ20, Κ18), η Στεφανίδη μετράει 16 μετάλλια (6 χρυσά, 6 αργυρά, 4 χάλκινα) και ο Τεντόγλου με το σημερινό 15 (13-2-0).

Ακόμη και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου υποκλίθηκε στον τεράστιο Έλληνα αθλητή που καταρρίπτει ιστορικά ρεκόρ. «Tentoglou Airlines» γράφει η Ομοσπονδία και αναρωτιέται: «Θα τον σταματήσει κανείς;».

