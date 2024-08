Viral Ολυμπιακοί 2024: Ποδηλάτης σταμάτησε σε παμπ για να κάνει την ανάγκη του

Την αποθέωση από τους Γάλλους γνώρισε ο Γερμανός ποδηλάτης Νιλς Πόλιτ, αλλά για τους… λάθος λόγους, στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024. Κατά τη διάρκεια της ποδηλασίας δρόμου στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, ο Πόλιτ μερικά χιλιόμετρα πριν από τον τερματισμό αναγκάστηκε να κάνει μία στάση, καθώς χρειαζόταν επειγόντως να κάνει την… ανάγκη του.

Σταμάτησε σε μία παμπ σε έναν πεζόδρομο, ο οποίος ήταν γεμάτος από κόσμο. Οταν… βγήκε από την τουαλέτα, ακολούθησαν σκηνές που τον έκαναν να γελούν αμήχανα… Οι θαμώνες της παμπ, αλλά και πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο σημείο, άρχισε να τον αποθεώνει και να τον χειροκροτεί σαν να πήρε το χρυσό!

Ο ίδιος γελούσε με το περιστατικό και συνέχισε τον αγώνα του. Για την ιστορία, τερμάτισε 70ός μετά τη στάση του, ανάμεσα σε 90 αθλητές.

1960 …. Nope 2024 elsker det. Cykling er om noget folkets sport. Og Folket elsker rytterne for det. Nils Polit napper lige et 🚽 besøg under freaking #olympics gotta love it ❤️ pic.twitter.com/SjvgpcipNA

— Frej Elbæk Schjeldal (@FrejElbaek) August 3, 2024