Βρετανία δολοφονία κοριτσιών: Μήνυμα Στάρμερ για τα επεισόδια

Το κύμα ταραχών συνεχίζεται στη Βρετανία με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να προειδοποιεί από την Ντάουνινγκ Στριτ «σας εγγυώμαι ότι θα μετανιώσετε που συμμετείχατε σε αυτή την αναταραχή είτε άμεσα είτε όσοι ξεσηκώνουν αυτή την αναταραχή στο διαδίκτυο». Διαδηλωτές έσπασαν τζάμια ξενοδοχείου και έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων στη βόρεια Αγγλία την Κυριακή (4/8), καθώς συνεχίζεται το κύμα των αντιμεταναστευτικών, αντιμουσουλμανικών κινητοποιήσεων με αφορμή τη δολοφονία τριών μικρών κοριτσιών σε μια σχολή χορού την περασμένη εβδομάδα. Αντιμεταναστευτικές και αντιισλαμικές οργανώσεις εκμεταλλεύτηκαν τις φήμες που κυκλοφόρησαν μετά την επίθεση στο Σάουθπορτ και οι οποίες έλεγαν ότι ο δράστης ήταν παράτυπος μετανάστης και ριζοσπάστης μουσουλμάνους. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο 17χρονος που έχει συλληφθεί γεννήθηκε στη Βρετανία και, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, προέρχεται από οικογένεια χριστιανών.Παρ’ όλ’ αυτά, βίαιες ταραχές ξέσπασαν το Σάββατο (3/8) σε πολλές πόλεις, όπως στο Λίβερπουλ, το Μπρίστολ και το Μάντσεστερ και έγιναν δεκάδες συλλήψεις καθώς καταστήματα και επιχειρήσεις βανδαλίστηκαν και λεηλατήθηκαν και πολλοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

Την Κυριακή (4/8), εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά σε ένα ξενοδοχείο όπου φιλοξενούνταν αιτούντες άσυλο, κοντά στο Ρόδερχαμ, στη βόρεια Αγγλία. Οι συγκεντρωμένοι εκτόξευαν τούβλα στους αστυνομικούς και έσπασαν πολλά παράθυρα του ξενοδοχείου, ενώ στη συνέχεια πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων. Αρκετές δεκάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί και σε ένα άλλο ξενοδοχείο στο Άλντερσοτ, στη νότια Αγγλία. Τόσο στο Ρόδερχαμ όσο και στην πόλη Λάνκαστερ, στα βορειοδυτικά, οργανώθηκαν επίσης αντιρατσιστικές αντιδιαδηλώσεις και η αστυνομία προσπάθησε να παρέμβει μεταξύ των δύο ομάδων για να μην συγκρουστούν. Την ώρα που ξεκινούσαν οι διαδηλώσεις στο Μπόλτον, κοντά στο Μάντσεστερ, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι της χορηγήθηκαν ευρύτερες εξουσίες για να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε αντικοινωνική συμπεριφορά. Η αστυνομική επιθεωρήτρια Νατάσα Έβανς είπε ότι η αστυνομία θα ενισχύσει την παρουσία της για να προλάβει τυχόν επεισόδια. Στο Μίντλεσμπρο ξεκίνησε επίσης μια διαδήλωση, μέσα σε τεταμένη ατμόσφαιρα, μετέδωσε το κανάλι Sky News.

Wow, that’s crazy, Rich…

Actually unbelievable 🤦🏼‍♂️😔💔

Those 3little White girls, Alice, Bebe and Elsie of Southport, England did NOT deserve to die. They did not deserve Antiwhitism. 🤍🙏🏻🕊️ https://t.co/biAmzQ8nua pic.twitter.com/bVtcHHgbeY

— Karlos Koba💪🏻🇺🇲🌞🏛️🦅 (@KarlosKoba) August 5, 2024