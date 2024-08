Ασκήσεις εδάφους Ολυμπιακοί 2024: Σιμόν Μπάιλς και Τζόρνταν Τσάιλς υποκλίνονται στη Ρεμπέκα Αντράντε!

Οι Σιμόν Μπάιλς και Τζόρνταν Τσάιλς χάρισαν την πιο δυνατή στιγμή των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 κατά τη διάρκεια της απονομής των μεταλλίων στον τελικό των ασκήσεων εδάφους. Ο αθλητισμός μας χαρίζει πολύ δυνατές στιγμές. Μία τέτοια μας πρόσφεραν απλόχερα οι Σίμον Μπάιλς και η Τζόρνταν Τσάιλς, κατά τη διάρκεια της απονομής των μεταλλίων στον τελικό των ασκήσεων εδάφους στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι δύο Αμερικανίδες κατέκτησαν το ασημένιο και χάλκινο μετάλλιο αντίστοιχα, με την Βραζιλιάνα, Ρεμπέκα Αντράντε να κατακτά το χρυσό, το οποίο και ήταν το πρώτο της στους Ολυμπιακούς Αγώνες Οι Μπάιλς και Τσάιλς θέλησαν να την τιμήσουν, γι’ αυτό και υποκλίθηκαν στην Αντράντε πάνω στο βάθρο, σε μια από τις πιο όμορφες και δυνατές φωτογραφίες των 33ων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.

oh yeah this is the greatest podium photo of all-time #Paris2024 | #Gymnastics pic.twitter.com/6j3IMLLUMM

Black Women Win, AGAIN!

For the first time in history, three Black women swept the medals for the Floor Exercise, all while competing to Beyoncé songs, proving that they’re all THAT GIRL.

Congrats, Rebeca Andrade, Simone Biles, and Jordan Chiles!

📸: Getty Images pic.twitter.com/1FAVDxS5dM

— ESSENCE (@Essence) August 5, 2024