Κελίφ Ολυμπιακοί 2024: Ξέσπασε σε κλάματα μετά την εξασφάλιση μεταλλίου

Το πρόσωπο των τελευταίων ημερών στους Ολυμπιακούς Αγώνες (όχι για καλό), η Ιμάν Κελίφ, ξέσπασε σε κλάματα μετά το τέλος του αγώνα, έχοντας εξασφαλίσει μετάλλιο.

Η 25χρονη επικράτησε με άνεση (5-0) της Ουγγαρέζας Λούκα Άνα Χαμόρι στα προημιτελικά της πυγμαχίας στην κατηγορία των 66κ. και προκρίθηκε στην τετράδα. Με αυτόν τον τρόπο μάλιστα εξασφάλισε πως – ό,τι κι αν συμβεί στον ημιτελικό κόντρα στη Σουαναπένγκ από την Ταϊλάνδη (06/08) – θα κερδίσει τουλάχιστον το χάλκινο μετάλλιο.

Μάλιστα μετά από το τέλος του αγώνα, η Κελίφ πήγε προς το κοινό, η πλειονότητα των οποίων ήταν Αλγερινοί που έσπευσαν να την υποστηρίξουν, και προσπάθησε να τους χαιρετήσει. Όμως δεν τα κατάφερε και η συναισθηματική της φόρτιση την πλημμύρισε και ξέσπασε σε κλάμματα, με τους συνεργάτες της να τη μεταφέρουν εκτός ρινγκ.

> “Imane Khelif after beating up a woman and punching her in the face on live TV”

What do conservatives think boxing *is* exactly https://t.co/OgziR5eSLc

— 🌲F0rtune🌲 (@F0rtuneL0wT1er) August 4, 2024