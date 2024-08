Τζόκοβιτς τελικός Παρίσι 2024: Ο μυθικός Σέρβος νίκησε τον Αλκαράθ

Ένας εκ των κορυφαίων όλων των εποχών, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, στα 37 του χρόνια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024. Στον μεγάλο τελικό του τουρνουά, που διεξήχθη στο «Philippe Chatrier» του Ρολάν Γκαρός, ο «Νόλε» επικράτησε με 2-0 του Κάρλος Αλκαράθ (7-6, 7-6) και πρόσθεσε στην πλούσια συλλογή των τίτλων του το μοναδικό τρόπαιο που του έλειπε.

Ο μυθικός τενίστας από το Βελιγράδι με μία από τις πιο σπουδαίες εμφανίσεις της καριέρας του, στη διάρκεια της οποία έβγαλε πόντους… από άλλο πλανήτη, επιβεβαίωσε γι’ άλλη μια φορά γιατί είναι ο μεγαλύτερος αθλητής που ανέδειξε ποτέ το άθλημα του τένις! Μετά από 2 ώρες και 52 λεπτά έγραψε το όνομά του με ολόχρυσα γράμματα στην Ιστορία, όντας ο 5ος που κάνει το Career Grand Slam. Παράλληλα, σε ηλικία 37 ετών και 97 ημερών έγινε ο γηραιότερος παίκτης που κατακτά χρυσό μετάλλιο, από τη στιγμή που το τένις επανήλθε στο Ολυμπιακό πρόγραμμα (1988), αλλά και ο 3ος στα χρονικά των διοργανώσεων μετά τους Άρθουρ Γκορ (38) και Μέιτζορ Ρίτσι (40) στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου το 1908 (υπήρξαν δύο τουρνουά indoor και outdoor).

Απέναντι στο νέο μεγάλο αστέρι του τένις, Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος έχει όλο το μέλλον μπροστά του για να πανηγυρίσει και αυτός Ολυμπιακό μετάλλιο, ο Τζόκοβιτς έδειξε από την αρχή του ματς πόσο πολύ ήθελε το χρυσό. Παίζοντας άριστα τακτικά, διατηρώντας το σερβίς του και χωρίς να γίνει μπρέικ από κανέναν από τους δύο φιναλίστ, οδήγησε τα σετ στο τάι μπρέικ, όπου την πρώτη φορά παραχώρησε τρεις πόντους στον Ιβηρα αντίπαλό του και στη δεύτερη μόλις δύο, παίρνοντας ταυτόχρονα ««πήρε «εκδίκηση» για την ήττα του στον πρόσφατο τελικό του Wimbledon.

Amazing scenes as Novak Djokovic wins the Olympic men’s singles final, and just look at what it means for him to secure the golden slam 🥇🇭🇷#Olympics #PARIS2024 pic.twitter.com/fmTmqbyeTY

