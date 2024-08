Δελφίνι στον Τάμεση: Ένα σπάνιο θέαμα

Ένα μοναχικό και μάλλον αποπροσανατολισμένο δελφίνι εθεάθη να κολυμπά στα νερά του Τάμεση στην καρδιά του Λονδίνου. Το δελφίνι, που πήρε το όνομα «Jo Jo» εθεάθη πολλές φορές κοντά στη γέφυρα Putney στο νοτιοδυτικό Λονδίνο το πρωί της Πέμπτης, αλλά δεν έχει εντοπιστεί ξανά από τότε. Ενώ οι περαστικοί είναι πιθανό να δουν το δελφίνι αν παραμείνει στο ποτάμι το Σαββατοκύριακο, κάποιοι έχουν πει ότι φαίνεται ότι «παλεύει με την παλίρροια».

A dolphin named "Jo Jo" was spotted yesterday in the Thames River. Experts say it's a "red flag" for them to be spotted this far inland. (Credit: Alexander Nicolaou for Climate Centre /TMX) pic.twitter.com/DfGseaZSHv

— Action News 5 (@WMCActionNews5) August 2, 2024