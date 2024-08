Τουρκία: Αν το Instagram συμμορφωθεί με τον «κατάλογο εγκλημάτων» θα επανέλθει

Η απόφαση της Αγκυρας για διακοπή της πρόσβασης στο Instagram έγινε επειδή «δεν συνεργάζεται όσον αφορά στην καταπολέμηση του εγκλήματος», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας , διαψεύδοντας εμμέσως ότι η διακοπή οφείλεται επειδή αυτό δεν επιτρέπει τις αναρτήσεις για τη δολοφονία Χανίγια. Συγκεκριμένα, ο αρμόδιος υπουργός Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου δήλωσε: «Υπάρχουν κάποιες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που βρίσκονται εκτός της χώρας μας, αλλά έχουν εκπροσώπους στη χώρα μας. Υπάρχουν ορισμένοι κανόνες, νόμοι, κανονισμοί και νομοθεσίες που θέλουμε να εφαρμοστούν. Κατά καιρούς, βλέπουμε κάποια προβλήματα στην τήρησή τους, παρά τις προειδοποιήσεις που έχουμε κάνει. Έχουμε ένα πλαίσιο που το ονομάζουμε κατάλογο εγκλημάτων. Τους προειδοποιήσαμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αλλά επειδή δεν βρήκαμε την απαραίτητη ανταπόκριση, τους επιβάλαμε αποκλεισμό πρόσβασης».

#Turkey blocked access to #Instagram, with the decision made by the Information and Communication Technologies Authority (BTK). The ban is reported to be related to Instagram’s removal of posts and stories expressing condolences for the slain Hamas leader #Ismael_Haniyeh pic.twitter.com/auywU5n49j

— ريمة اللحام (@rima_allaham123) August 2, 2024