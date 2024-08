Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Κατέρρευσε 21χρονη κολυμβήτρια από τη Σλοβακία μετά τον αγώνα

Μια σοκαριστική στιγμή βίωσαν όσοι βρέθηκαν στους αγώνες κολύμβησης στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 στο Παρίσι την Παρασκευή 2/8. Η Σλοβάκα αθλήτρια της κολύμβησης, Tamara Potocka, κατέρρευσε μετά την ολοκλήρωση του αγώνα της στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αφήνοντας σοκαρισμένους τους θεατές στο Κέντρο Υγρού Στίβου του Παρισιού, καθώς μεταφέρθηκε εσπευσμένα με φορείο.

Η 21χρονη αγωνίστηκε σε σειρά των 200 μέτρων ατομικής μεικτής γυναικών και βγήκε από την πισίνα έχοντας καταλάβει την έβδομη θέση, χάνοντας την πρόκριση για τους επόμενους γύρους. Η νεαρή αθλήτρια, κάθισε για λίγα δευτερόλεπτα στην πισίνα όντας σε εμφανή αγωνία, ενώ άλλοι οκτώ κολυμβητές παρατάσσονταν για την επόμενη σειρά, πριν πέσει προς τα πίσω.

Οι διοργανωτές κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ανέβαλαν την επόμενη κολύμβηση, καθώς το ιατρικό προσωπικό κατέφθανε στο σημείο. Οι γιατροί της έβαλαν άμεσα μάσκα οξυγόνου, προτού την μεταφέρουν με φορείο και τη βγάλουν έξω από την αρένα La Defense, ενώ η Βρετανίδα αντίπαλός της Abbie Wood παρακολουθούσε με τρόμο. Για λίγες στιγμές μετά την κολύμβηση της Ποτόκα, κανείς δεν κατάλαβε ότι η Σλοβάκα αθλήτρια αντιμετώπιζε κάποια δυσκολία.

Slovakia swimmer Tamara Potocka is under medical assessment after collapsing following her women’s 200 meters individual medley heat at the Paris Olympics on Friday, a venue official said.#paris2024 #olympics #swimming #slovakia pic.twitter.com/0bI02Gzfrn

— CGTN Europe (@CGTNEurope) August 2, 2024