Άντι Μάρεϊ Ολυμπιακοί 2024: Το επικό αντίο του Βρετανού

Μία ιδιαίτερη ημέρα ήταν δεδομένα αυτή της 1ης Αυγούστου του 2024 για τον Άντι Μάρεϊ, ο οποίος ηττήθηκε στο «διπλό» του τένις, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, και έκανε πράξη αυτό που είχε δηλώσει πριν τη συμμετοχή του στο Ολυμπιακό τουρνουά.

Έδωσε το τελευταίο του παιχνίδι και αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, αφήνοντας πίσω του μία τεράστια καριέρα και χιλιάδες θαυμαστές. Η Αγγλία είδε στο πρόσωπό του έναν ακόμη άνθρωπο που την έκανε υπερήφανη και στις μνήμες όλων, ο Μάρεϊ θα αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων, που κατάφεραν να μπουν στη συζήτηση ανάμεσα στον Ρότζερ Φέντερερ, τον Ραφαέλ Ναδάλ και τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Never even liked tennis anyway.

— Andy Murray (@andy_murray) August 1, 2024