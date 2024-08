Αντετοκούνμπο Ολυμπιακοί 2024: Η FIBA αποθεώνει τον Γιάννη

Ως «Έλληνα Θεό» χαρακτηρίζει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο η FIBA, μετά τη νίκη της επίσημης αγαπημένης απέναντι στους Αυστραλούς, στο Ολυμπιακό τουρνουά.

Σε ανάρτηση στο Instagram, η FIBA εμφανίζει τον «greek freak» στα γαλανόλευκα, με ένα χρυσό στεφάνι ελιάς στο κεφάλι και φόντο τον Πύργο του Άιφελ, ενώ στη λεζάντα γράφει «Greek God emerges yet again», δηλαδή «ο Έλληνας θεός αναδύεται ξανά».

When it mattered the most, Giannis delivered again.#Paris2024 x #Basketball pic.twitter.com/x8iXP2ovey

— FIBA (@FIBA) August 2, 2024