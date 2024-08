Παραδόθηκαν τα πρώτα F-16 στην Ουκρανία

Σύμφωνα με πληροφορίες από έναν Αμερικανό αξιωματούχο και τον Λιθουανό υπουργό Εξωτερικών, τα πρώτα μαχητικά αεροσκάφη F-16 που είχε ζητήσει επίμονα το Κίεβο έφτασαν στην Ουκρανία. Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Ουκρανίας στοχεύει να ενισχύσει την Πολεμική Αεροπορία της, η οποία έχει υποστεί σοβαρές απώλειες κατά τη διάρκεια των δυόμισι χρόνων πολέμου. Τα F-16 (Lockheed Martin) βρίσκονταν ψηλά στον κατάλογο των όπλων που ζητούσε η ουκρανική κυβέρνηση να της προμηθεύσουν οι σύμμαχοί της στη Δύση, λόγω των δυνατοτήτων τους και της ευρείας διεθνούς διαθεσιμότητάς τους.

Το μαχητικό πολλαπλών ρόλων, εφοδιασμένο με πυροβόλο 20 χιλιοστών, μπορεί να αξιοποιεί πολύ ευρύ φάσμα όπλων. «F-16 στην Ουκρανία. Ακόμη ένα αδύνατο πράγμα που αποδείχθηκε εντελώς εφικτό», ανέφερε με ικανοποίηση ο λιθουανός υπουργός Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις μέσω X.

F-16s in Ukraine. Another impossible thing turned out to be totally possible.

— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) July 31, 2024