Δίδυμοι Πύργοι “εγκέφαλος”: Ομολογία ενοχής από τον Χαλίντ Σείκ Μοχάμεντ

Ο άνθρωπος που κατηγορείται ότι είναι ο εγκέφαλος των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, ο Χαλίντ Σείκ Μοχάμεντ, και δύο συνεργοί του που κρατούνται στην στρατιωτική φυλακή των ΗΠΑ, στο Γκουαντάναμο, συμφώνησαν να παραδεχθούν την ενοχή τους, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Το Πεντάγωνο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά τις συμφωνίες, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες συμπεριλαμβάνουν τη δήλωση ενοχής με αντάλλαγμα την άρση της θανατικής ποινής.

Η προδικαστική συμφωνία – που επιτεύχθηκε μετά από 27 μήνες διαπραγματεύσεων – αφαιρεί τη θανατική ποινή από το τραπέζι για τον Μοχάμεντ, τον Ουαλίντ Μπιν Ατάς και τον Μουσταφά αλ Χαουσάουι, ανέφεραν οι εισαγγελείς σε επιστολή που έλαβε το CNN, η οποία εστάλη στις οικογένειες των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου. και επιζώντες λίγο πριν το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την είδηση ​​σε δελτίο τύπου το βράδυ της Τετάρτης. Μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων τον Μάρτιο του 2022, οι τρεις άνδρες συμφώνησαν να παραδεχτούν την ενοχή τους για όλες τις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας των 2.976 ατόμων που αναφέρονται στο φύλλο κατηγοριών, είπαν οι οικογένειες.

Σύμφωνα με την επιστολή, ο Μοχάμεντ και οι συγκατηγορούμενοί του θα δηλώσουν την ενοχή τους σε μια ακρόαση που θα μπορούσε να ξεκινήσει ήση από την ερχόμενη εβδομάδα. «Αναγνωρίζουμε ότι η κατάσταση της υπόθεσης γενικά, και αυτή η είδηση ​​ειδικότερα, θα προκαλέσει έντονη συγκίνηση, και συνειδητοποιούμε επίσης ότι η απόφαση για σύναψη προδικαστικής συμφωνίας θα προκαλέσει ανάμεικτες αντιδράσεις μεταξύ των μελών των οικογενειών των θυμάτων», έγραψαν οι εισαγγελείς στην επιστολή. «Η απόφαση να συνάψουμε προδικαστική συμφωνία μετά από 12 χρόνια προδικαστικής προσφυγής δεν λήφθηκε επιπόλαια. Εναι συλλογική, αιτιολογημένη και καλόπιστη κρίση μας ότι αυτό το ψήφισμα είναι ο καλύτερος δρόμος προς την ολοκλήρωση και την απονομή δικαιοσύνης σε αυτή την υπόθεση».

Η συμφωνία για την ένσταση αποφεύγει αυτό που θα ήταν μια μακρά και περίπλοκη δίκη θανατικής ποινής εναντίον του Μοχάμεντ. «Αυτή είναι η λιγότερο κακή συμφωνία», λέει ο Πίτερ Μπέργκεν, ειδικός σε θέματα τρομοκρατίας και αναλυτής εθνικής ασφάλειας του CNNi. Η κυβέρνηση αντιμετώπισε τη δύσκολη πρόκληση να προωθήσει μια υπόθεση που είχε σταματήσει κατά τη διάρκεια των δύο δεκαετιών από τη σύλληψη του Μοχάμεντ στο Πακιστάν το 2003 για την υποτιθέμενη συμμετοχή του στις τρομοκρατικές επιθέσεις. «Ήταν ακόμα σε προδικαστικές ακροάσεις», είπε ο Μπέργκεν στο CNN. «Η σύναψη κάποιου είδους συμφωνίας είναι καλύτερη».

