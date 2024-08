Τούρκος σκοπευτής Ολυμπιακοί 2024: Viral o 51χρονος Γιουσούφ Ντικέτς

Με το ασημένιο μετάλλιο από τα 10 μέτρα αεροβόλο μεικτό θα φύγει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 ο 51χρονος Τούρκος Γιουσούφ Ντικέτς. Μπορεί στον τελικό αυτός και η Σεβάλ Ιλαϊντά Ταρχάν να ηττήθηκαν με 16-14 από τον Νταμίρ Μίκετς και τη Ζοράνα Αρουνόβιτς (Σερβία), όμως ο 51χρονος άφησε το στίγμα του στη διοργάνωση με το ιδιαίτερο στυλ του. Σε αντίθεση με την Κιμ Γεζί από τη Νότια Κορέα, που κέρδισε τη συμπάθεια του κόσμου, που την χαρακτήρισε ως την πιο κουλ αθλήτρια της σκοποβολής, ο Ντικέτς είναι απλός. Ο 51χρονος αξιωματικός της τουρκικής χωροφυλακής εμφανίστηκε χαλαρός στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, με απλά γυαλιά κι ένα ζευγάρι ωτοασπίδες.

Σε αντίθεση με άλλους αθλητές, ο Ντικέτς δεν έχει κάποιον ιδιαίτερο εξοπλισμό, όπως κάποιο τζάκετ που ενισχύει την σταθερότητα του σώματος, μειώνοντας παράλληλα την ανάκρουση, ειδικά γάντια, «βαριά» noise-cancelling ακουστικά ή ειδικά γυαλιά για καλύτερο κεντράρισμα μιας και μειώνουν τα αντικείμενα που θα μπορούσαν να τους αποσπάσουν γύρω τους, αλλά και τη θολούρα.

Ο 51χρονος Γιουσούφ Ντικέτς έδωσε για τρίτη φορά στη ζωή του το παρών σε Ολυμπιακούς Αγώνες, με τις εμφανίσεις του στο Πεκίνο (2008) και στο Λονδίνο (2012) να μην του φέρνουν κάποιο μετάλλιο, όπως έγινε τώρα στο Παρίσι, περνώντας σχετικά απαρατήρητος από τον κόσμο. Βέβαια, αυτό άλλαξε φέτος, καθώς ο Τούρκος αθλητής της σκοποβολής κέρδισε τον κόσμο με την απλότητά του, με αποτέλεσμα αρκετές αναρτήσεις για την παρουσία του να κάνουν την εμφάνισή τους στο Χ (πρώην Twitter).

Turkey sent a 51-year-old individual without specialized lenses, eye cover, or ear protection and achieved the silver medal. 😳 pic.twitter.com/EjHi5BPNVc

Chief Master Sergeant Yusuf Dikeç brought the Olympic silver medal to Turkey by shooting with one hand in his pocket, without any equipment.. pic.twitter.com/Li7hAhD7JK

In Olympic shooting, players use latest equipments and then Turkey sent a shooter (Dikeç, a retired turkey soldier) who:

– Had no specialized lenses

– Wore no eye cover

– Used no ear protection

– Casually had his hands in his pockets

And he still won the silver medal. 🔥 pic.twitter.com/4H69NCqNMP

— Suhana (@suhana18_) July 31, 2024