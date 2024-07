Αποστεωμένη Αμερικανίδα βρέθηκε αλυσοδεμένη σε δάσος στην Ινδία

Οι Αρχές στην πολιτεία Μαχαράστρα της Ινδίας αντιμετωπίζουν μια εξαιρετικά ιδιάζουσα κατάσταση, μετά τον εντοπισμό και τη διάσωση μιας 50χρονης Αμερικανίδας σε δάσος της περιοχής. Ειδικότερα, η 50χρονη Λαλίτα Κάγι βρέθηκε αλυσοδεμένη σε δέντρο από έναν βοσκό που άκουσε τις κραυγές της για βοήθεια το βράδυ του Σαββάτου. Η γυναίκα ήταν αποστεωμένη και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε ιατρικό κέντρο της Γκόα για εξειδικευμένη θεραπεία. Αν και ήταν πολύ αδύναμη για να μιλήσει, η Κάγι έγραψε ένα σημείωμα στα αγγλικά που έλεγε ότι είχε περάσει «40 ημέρες χωρίς φαγητό στο δάσος» αφού ο «σύζυγός της την έδεσε» σε ένα δέντρο με μια σιδερένια αλυσίδα.

Οι τοπικές Αρχές πιστεύουν ότι η γυναίκα – η οποία έγραψε στο σημείωμά της ότι έλαβε αγωγή για «ακραία ψύχωση» – πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα, επισημαίνει το NDTV. Επάνω της βρέθηκαν φάρμακα που σχετίζονται με αυτά τα προβλήματα. Η Αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για πιθανή απόπειρα δολοφονίας από τον εν διαστάσει σύζυγο της 50χρονης, το όνομα του οποίου δεν ανακοινώθηκε στον Τύπο. «Προσπαθούμε να εξακριβώσουμε αν ο ισχυρισμός της γυναίκας ότι την αλυσόδεσε ο πρώην σύζυγός της ήταν αληθινός. Επαληθεύουμε κάθε ισχυρισμό και πληροφορία στο σημείωμα που έγραψε η ίδια», δήλωσε στο πρακτορείο ο αστυνομικός επιθεωρητής Σαουράμπ Αγκραγουάλ.



Όταν βρέθηκε η Κάγι είχε πάνω της ένα αμερικανικό διαβατήριο – καθώς και μια ληγμένη βίζα που υποδηλώνει ότι ζει στην Ινδία εδώ και περίπου 10 χρόνια. Δεν είναι σαφές από ποια περιοχή των ΗΠΑ κατάγεται. Άλλα έγγραφα που βρέθηκαν στην κατοχή της δείχνουν ότι ζούσε με τον σύζυγό της στο Ταμίλ Ναντού. «Όταν την ανακαλύψαμε, ήταν αφυδατωμένη σε κρίσιμο βαθμό. Φαίνεται ότι βρισκόταν εκεί για τουλάχιστον 48 ώρες, αν και δεν μπορούσε να μας μιλήσει» δήλωσε ο Αμόλ Τσαβάν, επιθεωρητής στο αστυνομικό τμήμα Σαγουαντγουάντι και μέλος της ομάδας που την εντόπισε. Η αστυνομία χρειάστηκε να κόψει το δέντρο και να σπάσει το λουκέτο της αλυσίδας με την οποία ήταν δεμένη η γυναίκα, σύμφωνα με τον ίδιο.

