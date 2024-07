Κασσελάκης – Τάιλερ: Παρέα με το ζεύγος Ντούντας – Μπούση

Συντροφιά με τον γνωστό ομογενή, Ευάγγελο Μπούση, τον σύζυγό του, διάσημο σχεδιαστή μόδας, Πίτερ Ντούντας και τα δύο μικρά παιδιά τους, εθεάθη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης μαζί με τον σύζυγό του, Τάιλερ, κατά τις διακοπές των κ. Μπούση και Ντούντας, στην Ελλάδα.

Σημειωτέον ότι ο κ. Κασσελάκης είχε προ μηνών επισκεφθεί τις ΗΠΑ προς αναζήτηση πόρων για το ίδρυμα που προετοιμάζει, από όπου είχε δημοσιεύσει ένα στιγμιότυπο από την συμμετοχή στο φιλανθρωπικό gala του Hippocratic Cancer Research Foundation, του οποίου Πρόεδρος είναι η ομογενής, Ελένη Μπούση, μητέρα του Ευάγγελου Μπούση.

At the Hippocratic Foundation event with Chair Eleni Bousis, and the Greek Opposition leader ⁦@skasselakis⁩ and Tyler MacBeth who came to Chicago to participate to the HCRF event.

⁦@LurieCancer⁩ pic.twitter.com/8myMIPnHbx

— Leonidas Platanias, MD (@LeonidasPlatan1) June 21, 2024