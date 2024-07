Σάουθπορτ επίθεση με μαχαίρι: Δύο παιδιά νεκρά και έξι σοβαρά

Δύο παιδιά σκοτώθηκαν και άλλοι έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σήμερα (29/7) στο Σάουθπορτ της βορειοδυτικής Αγγλίας (στα βόρεια του Λίβερπουλ) ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Για την επίθεση έχει συλληφθεί ένας 17χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ, ένοπλοι αστυνομικοί συνέλαβαν τον ύποπτο και κατέσχεσαν ένα μαχαίρι.

In the last fortnight:

– Roma gypsy riots in Leeds.

– Bangladeshi riots in Whitechapel.

– A British soldier stabbed in Kent.

– Firearms officers attacked by Muslim men at Manchester Airport.

– Now children stabbed in Southport.

But, remember, it’s cultural enrichment. pic.twitter.com/scQecxLmvo

— Peter Lloyd (@Suffragent_) July 29, 2024