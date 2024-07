«Πληρωμένη» απάντηση του Ισραήλ στη Χεζμπολάχ – Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες από χτύπημα drone στο Λίβανο

Η λιβανική υπηρεσία πολιτικής προστασίας με ανακοίνωση που εξέδωσε γνωστοποίησε πως δύο άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους και τρεις τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σε ισραηλινή επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) στα περίχωρα της πόλης Σάκρα στον νότιο Λίβανο. Στην ανακοίνωση, ωστόσο, δεν διευκρινίστηκε αν οι νεκροί ήταν μαχητές ή άμαχοι. Επί της ουσίας, πρόκειται για το πρώτο ισραηλινό πλήγμα με νεκρούς στον Λίβανο από την επίθεση του Σαββάτου με ρουκέτα στα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 12 παιδιά και νέους, για την οποία το Ισραήλ κατηγορεί το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου Χεζμπολάχ. Αυτό διαψεύδει ότι έχει οποιαδήποτε ανάμειξη στην επίθεση αυτή.

Το Ιράν προειδοποίησε το Ισραήλ εναντίον των «συνεπειών» που θα είχε ευρείας κλίμακας επίθεση αντιποίνων στον Λίβανο. Κάθε νέα «περιπέτεια» του Ισραήλ θα μπορούσε να «οδηγήσει σε επιδείνωση» του «πολέμου στην περιφέρεια», είπε ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Νάσερ Κανάνι. Το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή ανέβηκε χτες ακόμα περισσότερο με την Τουρκία να μπαίνει… σφήνα και τον Ταγίπ Ερντογάν να απειλεί με εισβολή στο Ισραήλ, «όπως μπήκαμε στο Καραμπάχ και στη Λιβύη», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος κατά την ομιλία του στην τοπική οργάνωση του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) στη γενέτειρα του, Ριζούντα.

Άμεσα του απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, ο οποίος ανήρτησε στο «Χ» την φωτογραφία του Τούρκου προέδρου αλλά και του ιρακινού πρώην προέδρου του Ιράκ, Σαντάμ Χουσέιν, λέγοντας: «Ο Ερντογάν ακολουθεί τα βήματα του Σαντάμ Χουσεΐν και απειλεί να επιτεθεί στο Ισραήλ. Απλά αφήστε τον να θυμηθεί τι συνέβη εκεί και πώς τελείωσε».



Λίγα λεπτά αργότερα, το τουρκικό υπουργείο εξωτερικών, με ανάρτησή του, επίσης στο «Χ», χαρακτήρισε Χίτλερ τον Νετανιάχου και μιλά για γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στην Παλαιστίνη, όπως οι Ναζί: «Όπως τελείωσε ο γενοκτόνος Χίτλερ, έτσι θα τελειώσει και ο γενοκτόνος Νετανιάχου. Όπως οι γενοκτόνοι Ναζί λογοδότησαν, θα λογοδοτήσουν και αυτοί που προσπάθησαν να καταστρέψουν τους Παλαιστίνιους. Η ανθρωπότητα θα σταθεί στο πλευρό των Παλαιστινίων. Δεν θα καταστρέψετε τους Παλαιστίνιους» αναφέρει η ανάρτηση του τουρκικού ΥΠΕΞ.

BREAKING: 🇹🇷🇮🇱 We can enter Israel just as we entered Karabakh and Libya.

– Turkish President Erdogan pic.twitter.com/aOEUGXwet4

— Megatron (@Megatron_ron) July 28, 2024