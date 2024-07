«Ο γενοκτόνος Νετανιάχου θα τελειώσει όπως ο Χίτλερ» – Τεντώνει το σχοινί η Τουρκία

Υπό πλήρη κατάρρευση τελούν οι σχέσεις Τουρκίας–Ισραήλ, καθώς οι ηγέτες των δύο χωρών ανταλλάσσουν ύβρεις και απειλές επιπέδου «καφενείου», γεγονός που ανεβάζει τον κίνδυνο ευρύτερης ανάφλεξης στην περιοχή, με το στοιχείο του παραλογισμού που αυτές εμπεριέχουν. Τα πνεύματα μεταξύ Τελ Αβίβ και Άγκυρας οξύνθηκαν με αφορμή τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, ύστερα από την επίθεση του Λιβάνου το Σάββατο στα Υψίπεδα του Γκολάν, κατά την οποία σκοτώθηκαν 12 παιδιά. Από την πλευρά τους, οι Ισραηλινοί απάντησαν με αεροπορικές επιδρομές, τόνισαν ωστόσο, ότι θα υπάρξουν κι άλλα αντίποινα.

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών συνέκρινε τον Σουλτάνο του Βοσπόρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Σαντάμ Χουσεΐν και τον Τούρκο ομόλογό του να παρομοιάζει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Χίτλερ. Οι δυτικές κυβερνήσεις, φυσικά, συνιστούν ψυχραιμία, ενώ μαίνεται ο πόλεμος στη Γάζα με την κατάσταση εδώ και μήνες να βρίσκεται ουσιαστικά εκτός ελέγχου.

Η Χεζμπολάχ – το λιβανέζικο ισλαμιστικό κίνημα που υποστηρίζεται από το Ιράν – διέψευσε πως βρίσκεται πίσω από την επίθεση, ωστόσο είναι η μόνη δύναμη στην περιοχή που έχει στο οπλοστάσιό της αυτόν τον τύπο ρουκέτας, ανέφερε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας τη πως «υπερέβη όλες τις κόκκινες γραμμές» ανοίγοντας πυρ «εναντίον αμάχων», και δη «εσκεμμένα». Σύμφωνα με τις αρχές του Ισραήλ, χρησιμοποιήθηκε ιρανική ρουκέτα τύπου Φαλάκ, με κεφαλή που περιείχε γόμωση 53 κιλών εκρηκτικών. Η Χεζμπολάχ θα το πληρώσει «ακριβά», απείλησε ο Νετανιάχου, που επέστρεψε χθες εσπευσμένα από τις ΗΠΑ.

Το βράδυ, το συμβούλιο ασφαλείας της κυβέρνησής του εξουσιοδότησε τον ίδιο και τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ να «αποφασίσουν για τον τρόπο και τον χρόνο της ανταπόδοσης εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ», ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του πρωθυπουργού, χωρίς καμιά άλλη λεπτομέρεια. Λίγες ώρες αργότερα, το Ισραήλ επιτέθηκε με drone στα περίχωρα της πόλης Σάκρα στον νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα δύο άτομα να χάσουν την ζωή τους και τρεις να τραυματιστούν. Σύμφωνα με την λιβανική υπηρεσία πολιτικής προστασίας, στα σωστικά συνεργεία δεν διευκρίνισαν αν οι νεκροί ήταν μαχητές ή άμαχοι.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών συνέκρινε τον Σουλτάνο του Βοσπόρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον πρώην δικτάτορα του Ιράκ, Σαντάμ Χουσεΐν. Αμεση ήταν η αντίδραση του αντίστοιχου τουρκικού υπουργείου συγκρίνοντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό με τον Χίτλερ. Αρχικά ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, ανήρτησε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) μία φωτογραφία του Toύρκου προέδρου, δίπλα σε μια φωτογραφία του Σαντάμ Χουσεΐν, γράφοντας: «Ο Ερντογάν ακολουθεί τα βήματα του Σαντάμ Χουσεΐν και απειλεί να επιτεθεί στο Ισραήλ. Απλά αφήστε τον να θυμηθεί τι συνέβη εκεί και πώς τελείωσε».

Στη συνέχεια το τουρκικό ΥΠΕΞ πήρε τη σκυτάλη απαντώντας: «Όπως ήρθε το τέλος του γενοκτόνου Χίτλερ, έτσι θα τελειώσει και του γενοκτόνου Νετανιάχου». Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν προέβη επίσης σε μία δήλωση σχετικά με τον ρόλο του Ερντογάν στην παγκόσμια σκηνή: «Ο πρόεδρός μας έγινε η φωνή της συνείδησης της ανθρωπότητας. Οι διεθνείς σιωνιστικοί κύκλοι, ειδικά το Ισραήλ, που θέλουν να καταστείλουν αυτή τη δίκαιη φωνή, βρίσκονται σε μεγάλο συναγερμό. Η ιστορία τελείωσε με τον ίδιο τρόπο για όλους τους γενοκτόνους και τους υποστηρικτές τους».

🚨🚨At least 10 people killed,including children, in the Occupied Golan Heights after a rocket barrage hit the area. Nearly 30 others have been wounded.

Hezbollah says it denies responsibility for the attack on Majdal Shams, but the Israeli army is blaming the Lebanese group. pic.twitter.com/G5ECJLtwxD

— Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) July 27, 2024