Ένα 11χρονο αγόρι το 12ο θύμα της επίθεσης της Χεζμπολάχ – Ποιοι είναι οι Δρούζοι

Κηδεύτηκε σήμερα Δευτέρα 29 Ιουλίου στο Ματζντάλ Σαμς το 12ο θύμα της δολοφονικής επίθεσης της Χεζμπολάχ στα υψίπεδα του Γκολάν, ένα 11χρονο αγόρι, το οποίο αγνοείτο για λίγο μετά την επίθεση. Εκατοντάδες Δρούζοι συγκεντρώθηκαν για να πουν το τελευταίο αντίο στο αγόρι που σκοτώθηκε το Σάββατο στην επίθεση με ρουκέτα, που στοίχισε συνολικά τη ζωή 12 παιδιών και νέων σε γήπεδο ποδοσφαίρου στα Υψίπεδα του Γκολάν, μεγάλο μέρος των οποίων είναι προσαρτημένο στο Ισραήλ. Οι δέκα από τους νεκρούς κηδεύτηκαν χθες, Κυριακή, στην μικρή αυτή πόλη Δρούζων με τους περίπου 11.000 κατοίκους και ο ενδέκατος στον μικρό οικισμό Εΐν Κουνίγια. Τα θύματα ήταν ηλικίας 10 ως 16 ετών, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Εκτός από τους 12 νεκρούς, δεκάδες είναι αυτοί που τραυματίστηκαν από τη ρουκέτα. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, η ρουκέτα εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο από το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν. Η ρουκέτα ήταν ιρανικής κατασκευής και έφερε οβίδα 50 κιλών, η οποία εξερράγη, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Η Χεζμπολάχ διέψευσε ότι φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το φονικό αυτό πλήγμα. Στο μεταξύ, οικογένειες των παιδιών που σκοτώθηκαν, επισκέφτηκε σήμερα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκαλάντ. «Η Χεζμπολάχ θα πληρώσει το τίμημα, οι ενέργειές μας θα μιλήσουν για εσάς» είπε στους συγγενείς ο Γκαλάντ και πρόσθεσε: «Θα κάνουμε τα πάντα για να ανακτήσουμε την ασφάλεια, ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε τις ζωές σας όπως πριν».

Οι Δρούζοι ή Δρούσοι αποτελούν ιδιαίτερη εθνότητα, που αριθμεί περίπου τα 1.000.000 πληθυσμό και κατοικεί σήμερα στην Ιορδανία, τον Λίβανο, στη Συρία και στη Γαλιλαία (Ισραήλ). Η εθνότητα αυτή είναι αξιοσημείωτη αφενός λόγω της ιδιάζουσας θρησκείας της και της κοινωνικής της οργάνωσης και αφετέρου για την έντονη ανυποταξία της. Οι Δρούζοι διακρίνονται σε τρεις κύριες ομάδες, καθώς και σε πολλές άλλες μικρότερες που ζουν μεμονωμένα μεταξύ τους. Σημαντικότερη ομάδα εξ αυτών είναι αυτή που διαμένει στην περιοχή Χαουράν, που βρίσκεται ανατολικά του Ιορδάνη ποταμού (σήμερα στην περιοχή της Ιορδανίας), και που αριθμεί περί τους 600.000. Δεύτερη ομάδα είναι εκείνη που κατοικεί στις περιοχές Σουφ και Μετν του Λιβάνου η οποία αριθμεί 300.000 περίπου, και η τρίτη ομάδα που κατοικεί στις περιοχές Χασμπεγιά, Ρασεγιά, Ουασντή-αλ-Ατζέμ, Χομς, Χαμντίγια, και Σελιμίγια στην περιοχή Ελμών που αποτελεί σήμερα μέρος της νότιας Δαμασκού και της Χάμα στη Συρία.

Το 1948 οι ομάδες Δρούζων της Παλαιστίνης (Γαλιλαίας) ενσωματώθηκαν στο κράτος του Ισραήλ.

