Έντερσον: “Είμαι χαρούμενος στη Σίτι”

Ο Έντερσον είναι ένας ακόμη ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι, που συνδέθηκε με ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, καθώς έχει μαγνητίσει τα βλέμματα αρκετών ομάδων του κόλπου.

Ο Βραζιλιάνος πορτιέρε σε δηλώσεις του αρχικά εξέφρασε τη χαρά του που ο Γκουαρδιόλα επιθυμεί την παραμονή του στην ομάδα και στη συνέχεια άφησε ανοικτό το μέλλον του, αν και θα ήθελε να παραμείνει στους “πολίτες”.

“Τίποτα δεν έχει αποφασιστεί με σιγουριά. Είμαι χαρούμενος που άκουσα τον Πεπ ότι θέλει να με κρατήσει, είναι ιδιοφυία, είμαι χαρούμενος εδώ. Είμαι ήρεμος. Ότι είναι να γίνει, βρίσκεται στα χέρια του Θεού, αυτός ξέρει ποιος είναι ο σωστός δρόμος”, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Έντερσον. Η Μάντσεστερ Σίτι για να τον παραχωρήσει ζητάει ένα ποσό της τάξεως των 50 εκατομμυρίων ευρώ.

