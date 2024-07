Υψίπεδα Γκολάν επίθεση:Θρήνος και οργή στις κηδείες των παιδιών

Σκηνές πόνου, αλλά και οργής στις κηδείες των 12 παιδιών που έπεσαν νεκρά από βομβαρδισμό σχολείου στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν. Χιλιάδες άνθρωποι από την κοινότητα των Δρούζων παρευρέθησαν στις κηδείες. Κλαίγοντας άνδρες, ντυμένοι με παραδοσιακά ρούχα, μετέφεραν τα φέρετρα που ήταν σκεπασμένα με λευκά υφάσματα στους δρόμους του Majdal Shams, όπου συνέβη το χτύπημα. Νωρίτερα, αρκετές γυναίκες ντυμένες με μαύρα έκλαιγαν καθώς τοποθετούσαν λουλούδια στα φέρετρα, όπως μετέδωσε ανταποκριτής του AFP.

Σύμφωνα με το BBC, που επικαλείται τους Times of Israel, οι υπουργοί της ισραηλινής κυβέρνησης που έδωσαν το παρών αποδοκιμάστηκαν από τους παρευρισκομένους. «Δεν έχετε καμία ντροπή. Ένα αγόρι πήγε να παίξει ποδόσφαιρο και δεν γύρισε σπίτι», φέρεται να φώναξε ένας άνδρας στους υπουργούς Νιρ Μπαρκάτ και Ίντιτ Σιλμάν.

Yesterday, terror group He×bollah committed a massacre in Majdal Shams, a Druze town in northern Israel, when they fired a rocket that struck a soccer field murdering 12 innocent Israeli Druze children & teenagers, injuring many others.

May their memories forever be a blessing.🕯️ pic.twitter.com/NbmdC8M9Nv — 🇨🇦 ₮Ɽ₳₦₴ł₮ Ø₱ɆⱤ₳₮ØⱤ 🇮🇱 🎗️ (@TO_TransitOp) July 28, 2024

Φόβοι για ανάφλεξη στη Μέση ανατολή μετά το χτύπημα

Φόβοι για γενικευμένη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώθηκαν μετά το χτύπημα με ρουκέτα σε γήπεδο ποδοσφαίρου στα υψίπεδα του Γκολάν, όπου σκοτώθηκαν 12 παιδιά και έφηβοι. Οι ισραηλινές αρχές αναφέρουν ότι η ρουκέτα εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο, στην πιο θανατηφόρα επίθεση εναντίον αμάχων από τις 7 Οκτωβρίου. Το χτύπημα προκάλεσε φόβους για ανάφλεξη μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, η οποία αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή με την επίθεση.

Νετανιάχου: Η Χεζμπολάχ θα πληρώσει βαρύ τίμημα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ θα πληρώσει βαρύ τίμημα για την επίθεση. «Η Χεζμπολάχ θα πληρώσει βαρύ τίμημα, όπως δεν έχει πληρώσει μέχρι τώρα», τόνισε ο Νετανιάχου μιλώντας στον ηγέτη της κοινότητας των Δρούζων στο Ισραήλ.Το Ιράν, το οποίο υποστηρίζει τη Χεζμπολάχ, προειδοποίησε για «απρόβλεπτες συνέπειες» αν το Ισραήλ προβεί σε αντίποινα, αλλά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου λέει ότι η Χεζμπολάχ «θα πληρώσει βαρύ τίμημα». Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ δήλωσε, εχθές, ότι το ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου «επιτέθηκε βίαια και σκότωσε» παιδιά κατά τη διάρκεια επίθεσης με ρουκέτα που έπληξε τα Υψίπεδα του Γκολάν, έδαφος προσαρτημένο από το Ισραήλ.«Οι τρομοκράτες της Χεζμπολάχ επιτέθηκαν βίαια και σκότωσαν σήμερα παιδιά, των οποίων το μόνο έγκλημα ήταν να βγουν για να παίξουν ποδόσφαιρο. Δεν γύρισαν πίσω», δήλωσε ο Χέρτζογκ, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου.

Another image from the scene of the impact in Majdal Shams pic.twitter.com/CoG7D7OoEy — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) July 27, 2024

Σε ύψιστη επιφυλακή η Χεζμπολάχ -Αρνείται ότι εκτόξευσε τη ρουκέτα

Η Χεζμπολάχ βρίσκεται σήμερα σε ύψιστη επιφυλακή, είπαν δύο πηγές ασφαλείας στο Ρόιτερς, καθώς κλιμακώνεται η ένταση έπειτα από την φονική επίθεση στα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν με 12 νεκρούς για την οποία το Ισραήλ κατηγορεί την ένοπλη σιιτική οργάνωση. Η Χεζμπολάχ αρνείται κάθε ευθύνη για την επίθεση. Οι πηγές ασφαλείας είπαν ότι η Χεζμπολάχ απομακρύνθηκε προληπτικά από μερικές σημαντικές τοποθεσίες τόσο στον νότιο Λίβανο όσο και στην ανατολική Κοιλάδα της Μπεκάα για το ενδεχόμενο μιας πιθανής επίθεσης από το Ισραήλ.

The Syrian Druze in Majdal Shams in Northern Occupied Golan Heights bury their children today. Yet more innocent victims of Israeli Terrorism. pic.twitter.com/HiBN7QodVQ — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) July 28, 2024

Μπλίνκεν: Δεν υπάρχει δικαιολογία για την τρομοκρατία

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Αντονι Μπλίνκεν απάντησε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνομιλίες με το Ισραήλ για το περιστατικό αυτό και δεν επιθυμούν κλιμάκωση της σύγκρουσης. «Ολες οι ενδείξεις» υποδηλώνουν ότι ο πύραυλος που έπεσε στα υψίπεδα του Γκολάν εκτοξεύτηκε από την Χεζμπολάχ, σχολίασε ο Μπλίνκεν.Ερωτηθείς σχετικά στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Τόκιο όπου βρίσκεται, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας απάντησε ότι «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την τρομοκρατία».