Τελετή Έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων 2024 – σκηνοθέτης: «Δεν ήθελα να κοροϊδέψω ή να σοκάρω»

Στο πλήθος αρνητικών σχολίων που προκάλεσαν στιγμές της Τελετής Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισίου το βράδυ της Παρασκευής, απάντησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του προγράμματος, Τομά Ζολί. Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο 42χρονος σκηνοθέτης μίλησε για όσους έκαναν λόγο – μεταξύ άλλων – για χλευασμό του Χριστιανισμού, καθώς και για τη συμμετοχή drag queens στο άνω των τεσσάρων ωρών σόου, λέγοντας πως δεν είχε πρόθεση να προσβάλλει κανέναν.

«Αυτό που ήθελα, ήταν να πω ότι είμαστε ένα τεράστιο «εμείς»», ανέφερε, προσθέτοντας: «Στη Γαλλία έχουμε το δικαίωμα να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, όπως θέλουμε, με όποιον θέλουμε, στη Γαλλία έχουμε το δικαίωμα να πιστεύουμε και να μην πιστεύουμε. Στη Γαλλία, έχουμε πολλά δικαιώματα». Ακολουθως, ο Ζολί υπερασπίστηκε την παράστασή του μπροστά στο πλήθος αντιδράσεων, λέγοντας πως η πρόθεσή του δεν ήταν «να είναι ανατρεπτική, να κοροϊδέψει ή να σοκάρει» αλλά, μάλλον, να «αποτυπώσω τη Γαλλία σε όλη της την ποικιλομορφία».

