Τραμπ σε Νετανιάχου: Αν δεν εκλεγώ ίσως βρεθούμε μπροστά και στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο

Ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε με σκληρούς χαρακτηρισμούς χθες, Παρασκευή 26/07, εναντίον των Δημοκρατικών αντιπάλων του κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Φλόριντα, ενώ προφήτευσε καταστροφή στη Μέση Ανατολή αν δεν εκλεγεί ξανά ο ίδιος πρόεδρος των ΗΠΑ στις εκλογές του Νοεμβρίου. Με τη συνάντηση αυτή ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του κ. Νετανιάχου στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της οποίας απηύθυνε ομιλία στο αμερικανικό Κογκρέσο και κατόπιν συναντήθηκε ξεχωριστά με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, πλέον υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία. «Έχουμε ανίκανους στην ηγεσία της χώρας μας», είπε ο κ. Τραμπ, καθισμένος απέναντι στον κ. Νετανιάχου. «Αν νικήσουμε, τα πράγματα θα είναι πολύ απλά. Θα λυθούν όλα, και πολύ γρήγορα», διαβεβαίωσε. Όμως «αν δεν νικήσουμε, μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε μεγάλους πολέμους στη Μέση Ανατολή και ίσως τρίτο παγκόσμιο πόλεμο», πρόσθεσε. Η εκστρατεία του Ρεπουμπλικάνου έδωσε κατόπιν στη δημοσιότητα ανακοίνωση για τη συνάντηση, διαβεβαιώνοντας πως η πρόθεσή του είναι να «φέρει ειρήνη στη Μέση Ανατολή» αν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025.

