Συλλήψεις καρτέλ Σιναλόα: Στα χέρια των Αμερικανών ο Ελ Μάγιο και ο γιος του Ελ Τσάπο

Ένας από τους μεγαλύτερους βαρόνους ναρκωτικών στον κόσμο, ο Ισμαήλ Ελ Μάγιο Σαμπάδα Γκαρσία ηγέτης του καρτέλ Σιναλόα του Μεξικού, συνελήφθη από ομοσπονδιακούς πράκτορες των ΗΠΑ στο Ελ Πάσο του Τέξας, μαζί με τον γιο του Ελ Τσάπο. Ο 76χρονος Σαμπάδα ίδρυσε την εγκληματική οργάνωση μαζί με τον Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουζμάν, ο οποίος είναι σε φυλακή στις ΗΠΑ.

Μαζί με τον Σαμπάδα συνελήφθη την Πέμπτη (26/7) και ο γιος του Γκουζμάν, Χοακίν Γκουζμάν Λόπεζ, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Τον Φεβρουάριο, ο Σαμπάδα κατηγορήθηκε από τους εισαγγελείς των ΗΠΑ για συνωμοσία με σκοπό την παρασκευή και διανομή φαιντανύλης, ενός ναρκωτικού ισχυρότερου από την ηρωίνη, το οποίο έχει κατηγορηθεί για την κρίση των οπιοειδών στις ΗΠΑ.

According to Mexican and US officials, Zambada was lured onto the plane by a high-ranking Sinaloa member… pic.twitter.com/JJ8KvFP0QV

